Otra victoria del Salamanca FS y salvación para el Albense FS

Fin a la temporada regular de la Segunda B de fútbol sala. Y con salvación para el Albense FS. Los de la villa ducal ganaron por 3-7 en la pista del Deportivo Laviana FS y seguirán un año más en la categoría.

El equipo dirigido por Javi Hernández se apoyó en una gran primera mitad (1-5) para allanar el camino a la victoria. Dos goles de Jorge Blázquez, uno de Guillermo Postigo, otro de Sergio Sánchez y uno de Marcos Martín pusieron una renta ya insalvable al descanso. En los minutos finales de la segunda mitad, Juan Diego y Daniel Ratero sellaron la salvación albense.

El Salamanca Fútbol Sala, por su parte, jugará los playoff de ascenso a Segunda División. Los charros ganaron por 5-4 al 5 Coruña FS en el pabellón de La Alamedilla. Dos goles de Dani Chino y dos de Cristian Bernal llevaban el partido al empate en los minutos finales. Pero, cuando el reloj ya descontaba, apareció Heras para marcar el definitivo 5-4.