Victoria de Teresa Moríñigo en el FIP Bronze Castellón II

La salmantina Teresa Moríñigo se colgó el oro en el FIP Bronze Castellón II. Blanca Arriola y la jugadora charra vencieron por tres sets a la mexicana Vano y a la española Casca Vidiella.

El primer set fue para la pareja número 11 con el 7/6. A partir de ahí, tanto Moríñigo como Arriola comenzaron a dominar la pista y remontaron el choque con el 6/2 y 6/3 final.