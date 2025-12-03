Victoria de Teresa Moríñigo en el FIP Bronze Castellón II
La salmantina, junto con su compañera Blanca Arriola, se colgó el oro en el cuello
La salmantina Teresa Moríñigo se colgó el oro en el FIP Bronze Castellón II. Blanca Arriola y la jugadora charra vencieron por tres sets a la mexicana Vano y a la española Casca Vidiella.
El primer set fue para la pareja número 11 con el 7/6. A partir de ahí, tanto Moríñigo como Arriola comenzaron a dominar la pista y remontaron el choque con el 6/2 y 6/3 final.
