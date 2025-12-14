Victorias del Ciudad Rodrigo y el Salamanca CF UDS B en Regional

El Ciudad Rodrigo y el Salamanca CF UDS B siguen en la zona alta de la Regional de Aficionados tras ganar este domingo. Los mirobrigenses remontaron el tanto del Cubillos para acabar venciendo por 2-1 en el Francisco Mateos con goles de Javi Moríñigo y Diatta.

Por su parte, el filial del Salamanca CF UDS goleó por 4-1 al Laguna en Las Pistas. Dos goles de Iker Ronaldo, uno de Roberto Lázaro y otro de Álvaro Nieto dieron los tres puntos al equipo de Óscar Albo.

Peor le fueron las cosas al Helmántico. El conjunto charro cayó por 3-2 en el campo de La Cistérniga a pesar del doblete de Jiménez.

A partir de las 16 horas se cerrará la jornada con el choque entre la Ponferradina B y el Béjar Industrial.