Victorias del Guijuelo y el Santa Marta en Tercera RFEF

El Club Deportivo Guijuelo venció por 1-2 al filial de la Cultural y Deportiva Leonesa. Los chacineros se adelantaron antes de la media hora con un gol de Hugo García, pero los locales empataban de penalti antes del descanso. El tanto del triunfo lo logró Kinateder en el minuto 82 de encuentro.

La Unión Deportiva Santa Marta sigue en la zona alta de la tabla tras ganar por 2-0 al Atlético Mansillés en el Alfonso San Casto. Chopi abrió la lata en la primera mitad y Santos aprovechó un pase de Galván para matar el partido a falta de quince minutos para el final.

El que se ha metido en la zona de descenso es el filial de Unionistas. Los de Gabri de Aller cayeron por 1-0 en casa del Mojados, un rival directo, y siguen en un mal momento de juego y resultados.