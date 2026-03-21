Victorias de Perfumerías Avenida y Atlético Carbajosa en Tercera FEB
Los dos equipos charros sumaron un triunfo más a su casillero en la jornada número 23
Dos triunfos de los equipos charros en Tercera FEB. Tanto Perfumerías Avenida como el Atlético Carbajosa acaban la jornada con sensaciones positivas.
Perfumerías Avenida logró la victoria en el grupo AB por 69-79 en la pista del CB Chantada. El equipo de Álex Bellido aprovechó su buen primer cuarto para mandar en el marcador y, tras el descanso, tomó una renta de ocho puntos para saber jugar con el cronómetro. Choithramani anotó 21 puntos para los charros y estuvo bien apoyado por Garrido (14) y Jiménez (12).
El Atlético Carbajosa cuajó un último cuarto excelente para derrotar al CB Ávila por 89-77. Los charros endosaron un 31-14 de parcial a su rival en los diez minutos finales para llevarse el encuentro con Dieye y Ramírez muy acertados (45 puntos entre ambos).
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