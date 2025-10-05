Victorias del Salamanca FF y del Navega en Tercera RFEF

El Salamanca Fútbol Femenino tuvo que remontar el tanto inicial del Capiscol para acabar ganando 5-1 en el Municipal Vicente del Bosque.

El equipo de María Gordo reaccionó el gol visitante y se fue con renta al descanso con un gol de María Martín, un autogol y una diana de Carlota. En la segunda parte, Sara de Prado y Ximena redondearon la goleada.

El Navega sumó los tres puntos en casa de la Gimnástica Segoviana. Las escolares ganaron por 1-2 con los goles de María Estela Borrego y Nazaret Gómez en los minutos finales de la primera mitad. Las locales redujeron diferencias desde los once metros, pero el Navega aguantó bien y se llevó los tres puntos.