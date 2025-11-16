Victorias de Salamanca FF y Navega en Tercera RFEF

El Navega femenino se llevó los tres puntos a su casillero en el duelo ante al Atlético Lince Laguna. Las escolares ganaron por 2-1 en el Municipal Vicente del Bosque y siguen en la zona de salvación de la clasificación. Irene Carrasco y Alba Hernández dieron la vuelta al tanto inicial de las vallisoletanas.

También ganó el Salamanca Fútbol Femenino. Las salmantinas vencieron por 0-2 a la Gimnástica Segoviana y siguen en la lucha por el liderato. Ximena abrió la lata de penalti, a dieciséis minutos del final, y Lucía Familiar hicieron los tantos charros.

La otra buena noticia para el Salamanca FF estuvo en el regreso de Ángela a los terrenos de juego tras su lesión.