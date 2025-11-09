Victorias de Salamanca Fútbol Sala y Albense FS

Buena jornada para los dos equipos charros en la Segunda División B de fútbol sala. El Salamanca Fútbol Sala y el Albense FS sumaron la victoria en la fecha nueve de la competición.

El Salamanca Fútbol Sala ganó por 3-1 al Atlético Benavente en el pabellón de La Alamedilla. Los visitantes se pusieron por delante en el marcador, pero un doblete de Dani Montes volteaba el choque antes del descanso. Cristian Bernal, en la segunda parte, establecía el definitivo 3-1.

El Albense FS sumó tres puntos para su casillero tras ganar en un partido muy atractivo al River Sala Zamora (8-6). Juan Diego y Dani Ratero daban la primera ventaja al equipo albense. Sin embargo, al descanso se llegó con empate a tres. En la segunda mitad, el toma y daca cayó del lado del Albense FS. Dani Ratero, con el tiempo cumplido, ponía el definitivo 8-6 en el marcador.