Victorias del Santa Marta y el Guijuelo en Tercera RFEF

La Unión Deportiva Santa Marta venció por 2-0 al Atlético Bembibre en el Alfonso San Casto. Los tormesinos se adelantaron a los cinco minutos con un gol de penalti de Galván y, minutos después, era Saldaña el que evitaba el gol rival desde los once metros. A los 41 minutos, Collado hacía el 2-0 y los de Mario Sánchez sabían manejar el resultado hasta el pitido final.

El Guijuelo logró tres puntos de oro en Ávila tras derrotar por 0-1 al Colegio Diocesanos. Los chacineros se llevaron la victoria con un gol de Keita al filo del descanso y siguen en la zona de privilegio de la Tercera RFEF.

El filial de Unionistas perdió por 3-1 en su visita al Mirandés B. Los charros se adelantaron con un tanto de Pablo Pérez mediada la primera mitad. Sin embargo, el duelo se decidió en la segunda mitad. Los locales remontaron hasta el 3-1 y los blanquinegros claman una decisión arbitral con 0-1 en la que el colegiado no expulsó a un futbolista por derribar a Josito siendo el último defensor.