Vilaró: "Ahora mismo no nos sirve con lo que estamos haciendo"
La capitana de Perfumerías Avenida dejaba claro el sentir del vestuario tras la derrota ante Panathinaikos
Andrea Vilaró mostraba la cara triste del vestuario de Perfumerías Avenida. La capitana del equipo no ponía reparos a la derrota y dejaba claro que tienen que mejorar de forma inmediata.
Valoración del partido. "Hemos concedido en la primera parte cuarenta puntos y ellas han jugado mucho a lo que venían. Hemos entrado en ese descontrol y en el momento que hemos remontado la segunda parte, a través de la defensa, con Soriano, Iyana y Arrojo bien, nos ha pasado un poco como el domingo y en defensa somos un poco blandas a la hora de cerrar el aro".
¿Falta de capacidad de las jugadoras? "No creo que sea falta de capacidad y tenemos que hacer el clic. Ya son dos derrotas seguidas. En Eurocup íbamos bien hasta ahora y en Liga española nos estaba costando más. Creo que aún tenemos tiempo. Es difícil pedir a la afición tiempo".
¿Qué hay que mejorar? "De forma inmediata el saber competir mejor, tener un cuchillo entre los dientes y ahora mismo no nos sirve con lo que estamos haciendo. Hay que ser muy autocríticas en eso y presentarnos en el entrenamiento con ganas de revertir la situación. Hay que salir cada partido como si fuese una final".
Charla en el vestuario. "Lo que pasa en el vestuario, queda en el vestuario. Los dos últimos partidos nos han tocado. Nos vamos a poner a trabajar para mejorar y lograr la victoria en Lugo. Nos vamos a casa con deberes para hacer, sabiendo cuáles son nuestras fortalezas y cuáles nuestras debilidades".
