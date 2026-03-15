El Villa de Simancas de Juanga García luchará por ascender a Segunda RFEF

El Villa de Simancas peleará por estar en la Segunda RFEF de fútbol femenino. Y lo hará con un salmantino al frente del banquillo. Juanga García ha dirigido al conjunto vallisoletano al título de grupo de Tercera RFEF y ahora buscará el ascenso de categoría.

El equipo de Juanga García venció por 0-5 ante el Ponferrada y certificó el primer puesto de forma matemática para festejar con el pitido final el título liguero a domicilio.

En el cuerpo técnico del Villa de Simancas, también hay otros tres salmantinos además del entrenador: el preparador físico Félix Hernández, el entrenador de porteros, David Sánchez Ramos y el delegado Juanfran. Y también las jugadoras Victoria, Adriana y Ainara.