El Villaralbo aprovecha los errores defensivos de Unionistas de División de Honor

El Villaralbo se impuso por 2-4 a Unionistas de División de Honor en el anexo al Reina Sofía. Los zamoranos mostraron su experiencia y su pegada y fueron superiores al joven conjunto charro.

Raúl Fuentes apostó de inicio Nacho; Edu, Mansilla, Eloy, Manu; Ferre, Sergio Encinas, Jorge Hidalgo, Rozas; Óscar Lorenzo y Mateo Gutiérrez. Pero fue el Villaralbo el que estuvo más listo e impuso su ‘mayoría de edad’. Los visitantes, que tuvieron el balón, aprovecharon tres errores de Unionistas DH para irse 1-3 al descanso. Los blanquinegros marcaron por medio de Rozas, en un fallo de la defensa visitante.

En la segunda mitad, el salmantino Lolo García sentenció el choque con un buen zapatazo lejano (1-4). En el tramo final, el choque se afeó con varios encontronazos y la expulsión de un futbolista zamorano. Ya en los últimos compases, Adrián Jorge encontró en el corazón del área a Romerito para que el unionista firmase el 2-4 definitivo.