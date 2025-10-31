Villares advierte que empleará “el tiempo que necesite por la seguridad de los ciudadanos” antes de dar el OK al estadio Helmántico

El último mes ha sido un bucle eterno de ahora sí, ahora no para los aficionados del Salamanca CF-UDS. El club ha estado lanzando promesas constantes asegurando que el próximo fin de semana el encuentro de turno se podría jugar en el estado Helmántico. Algo que sabían que era, más que improbable, imposible, pero aún así hasta en tres ocasiones han anunciado que se podría “previsiblemente” jugar el próximo domingo y luego llegaba el chasco para los aficionados, que quieren volver a ver su equipo en un estadio que, de momento, sigue sin cumplir la normativa.

Jugar en el Helmántico ahora mismo es inviable y, teniendo en cuenta el tiempo de tramitación de la documentación que necesita el club para tener el ok definitivo, podría demorarse semanas. Tras ejecutar las mejoras exigidas para garantizar la seguridad de los aficionados, el club necesita que las administraciones le den el visto bueno. No solo necesita el informe favorable que determine que la instalación eléctrica nueva es correcta, el famoso OCA, que tiene que dar una empresa acreditada, sino que necesita el informe de Industria dando el conforme y, después, toda la documentación tiene que presentarse ante el Ayuntamiento de Villares de la Reina.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Villares exigía el alta de la instalación de baja tensión en el Servicio Territorial de Industria Comercio y Economía; el Certificado de Organismo de Control autorizado que certifique el correcto funcionamiento al tratarse de una instalación eléctrica en un local de pública concurrencia; dos aseos adaptados; documentación acreditativa del contrato de mantenimiento y certificado anual del mismo expedido por la empresa por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y el documento Ambiental completo que incorpore las subsanaciones y sus justificaciones para el cumplimiento de la normativa por parte de la actividad a desarrollar.

A fecha 31 de octubre la documentación no está en Villares de la Reina que, como todas las administraciones, atienden las demandas por orden de entrada en el registro. Desde el Ayuntamiento aseguran que serán muy diligentes con el análisis de la documentación y que serán “vigilantes” y emplearán “el tiempo que se necesite por la seguridad de los ciudadanos”. Un proceso que incluye revisar la documentación presentada, comprobar en el propio estadio que está todo ejecutado y correcto y emitir un informe que dé el visto bueno a las instalaciones. “La funcionaria tiene que hacer las cosas con cuidado, mirar con precaución toda la documentación y comprobar que todo se cumple para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ya que si no es así y corre un accidente el responsable subsidiario sería el Ayuntamiento”, afirman desde el Consistorio.