Villares estudia posibles sanciones al Salamanca CF UDS por abrir el Helmántico sin licencia

El Ayuntamiento de Villares de la Reina está estudiando posibles sanciones al Salamanca CF UDS por abrir el estadio Helmántico este domingo para celebrar un partido sin tener la licencia correspondiente y saltarse el cierre cautelar de las instalaciones. Así lo han asegurado este lunes desde el Ayuntamiento de Villares tras saltarse el club la restricción de jugar sin que el Ayuntamiento haya realizado la revisión de las mejoras exigidas ni dado el visto bueno a su apertura.

Cabe recordar que el club registró por sede electrónica el viernes la documentación requerida, no dando tiempo a los funcionarios municipales ni a su revisión ni a la inspección de las instalaciones. Aún así, el club ha celebrado allí el partido de este domingo contra el Coruxo y ahora el Ayuntamiento estudia posibles sanciones, que podrían ser económicas o incluso de revocación de permisos y licencias dependiendo de la gravedad estimada. De hecho, en la legislación de Castilla y León en materia deportiva las sanciones económicas por las faltas más graves pueden alcanzar los 60.000 euros y consecuenas como la suspensión e incluso revocación de licencias, clausura de las instalaciones, prohibiciónde acceso, etc.

Por otra parte, la visita de los técnicos y la arquitecta al estadio todavía no tiene fecha. El Ayuntamiento ha revisado la documentación presentada el viernes y no es correcta debido a la falta de documentos por lo que ha solicitado una subsanación de errores. Es el club quien tiene que presentar la documentación que falta. Una vez remitida, el Ayuntamiento fijará la visita al estadio para comprobar que todas las mejoras exigidas están ejecutadas.

El cese de actividad está decretado desde el 4 de diciembre de 2023 y fue el 13 de diciembre cuando el club presentó la comunicación ambiental de actividad deportiva. Sin embargo, el 5 de junio de 2025 desde Industria se informó al Ayuntamiento de la no subsanación de defectos en la instalación de baja tensión, lo que hizo que el Ayuntamiento exigiera nuevos documentos y mejoras. En concreto le pide al club el alta de la instalación de baja tensión en el Servicio Territorial de Industria Comercio y Economía; el Certificado de Organismo de Control autorizado que certifique el correcto funcionamiento al tratarse de una instalación eléctrica en un local de pública concurrencia; dos aseos adaptados; documentación acreditativa del contrato de mantenimiento y certificado anual del mismo expedido por la empresa por el que se aprueba el reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y el documento Ambiental completo que incorpore las subsanaciones y sus justificaciones para el cumplimiento de la normativa por parte de la actividad a desarrollar.