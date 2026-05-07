Villares de la Reina acoge el cuarto Torneo Interregional de Wushu Tradicional de Castilla y León

El evento tendrá lugar el sábado en el Centro de ocio y deporte José Martín Méndez

Escuela Luo Fu Shan en el campeonato de España de Kung Fu
Escuela Luo Fu Shan en el campeonato de España de Kung Fu

Este sábado se celebra en Villares de la Reina, por cuarto año consecutivo, el Torneo de Wushu – Kung Fu, que reunirá a competidores de diferentes ciudades de España. El evento contará con la participación de varias Escuelas de 5 comunidades diferentes.

El evento comenzará a las 11:00 con las formas hasta su finalización y continuará a las 16:00 con las modalidades de combate. Tendrá lugar en el Centro de ocio y deporte José Martín Méndez de Villares de la Reina y la entrada será gratuita.

Hasta Villares de la Reina se desplazarán más 40 competidores para las categorías de combate: Sanda (combate a contacto total), Qingda y Light Sanda (combate con contacto controlado).

En las categorías de Taolu o formas habrá 56 participaciones divididas en mano vacía, armas, Tai Chi y formas para dos o más personas.

La Escuela Luo Fu Shan de Sifu Roberto Rodríguez Carrasco, que organiza el Torneo a través de la Federación de Castilla y León de Judo y Deportes Asociados, llevará un total de 41 competidores: 18 competirán en Formas y 17 en Combate.

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