Villares de la Reina acoge el cuarto Torneo Interregional de Wushu Tradicional de Castilla y León

Este sábado se celebra en Villares de la Reina, por cuarto año consecutivo, el Torneo de Wushu – Kung Fu, que reunirá a competidores de diferentes ciudades de España. El evento contará con la participación de varias Escuelas de 5 comunidades diferentes.

El evento comenzará a las 11:00 con las formas hasta su finalización y continuará a las 16:00 con las modalidades de combate. Tendrá lugar en el Centro de ocio y deporte José Martín Méndez de Villares de la Reina y la entrada será gratuita.

Hasta Villares de la Reina se desplazarán más 40 competidores para las categorías de combate: Sanda (combate a contacto total), Qingda y Light Sanda (combate con contacto controlado).

En las categorías de Taolu o formas habrá 56 participaciones divididas en mano vacía, armas, Tai Chi y formas para dos o más personas.

La Escuela Luo Fu Shan de Sifu Roberto Rodríguez Carrasco, que organiza el Torneo a través de la Federación de Castilla y León de Judo y Deportes Asociados, llevará un total de 41 competidores: 18 competirán en Formas y 17 en Combate.