Virag Kiss, nueva jugadora de Perfumerías Avenida

Año nuevo y cara nueva en Perfumerías Avenida. El conjunto charro ha oficializado el fichaje de la pívot húngara Virag Kiss, que se unirá al equipo en las próximas fechas hasta final de temporada. La jugadora cuenta con experiencia en Euroliga y en Eurocup y también forma parte de la selección internacional de su país.

"28 años y 1,94m para una pívot de envergadura pero mucha movilidad y agilidad, tanto para jugar de espaldas al aro como de cara. Capacidad, además, para rebotear y lanzar desde media e incluso larga distancia, características que podrá aportar muy pronto en Perfumerías Avenida", explican desde el club charro.

La llegada de Kiss suple la marcha de Stoupalova. La húngura promedió 15 puntos y casi 9 rebotes de media durante la pasada campaña en Györ y esta campaña ha formado parte del Athinaikos griego.