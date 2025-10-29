Virginia Blázquez, campeona junior del FIP Promises en Paredes

Las nuevas hornadas del pádel salmantino llegan con mucha fuerza. Virginia Blázquez, en edad cadete, logró el triunfo en el FIP Promises en Paredes jugando en edad junior.

Virginia Blázquez, que pertenece al CEPPADEL, participó en la cita portuguesa con su compañera y cuajaron una excelente actuación para lograr el título.

Virginia Blázquez formó pareja con Marta Navas (número 3 del torneo) y se impusieron en la final a Leonor Silva Olivera y a Patricia Brandao Almeida por un marcador de 6/4 y 7/6.