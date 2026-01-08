Virginia Blázquez logra el oro en el torneo de Reyes de menores FMP

El primer torneo de pádel de 2026 se disputó en el club Mad4pádel madrileño durante el pasado fin de semana. Y llegó el primer oro salmantino. Virginia Blázquez se coronó como campeona en categoría cadete junto a la vallisoletana Marta Navas.

En la final, Virginia Blázquez y Marta Navas se impusieron a la pareja formada por Martina Cabanillas y Deiene Gallo y se colgaron el oro al cuello en la cita madrileña.

La jugadora del Cepaddel y El Canto del Pádel logra su primer triunfo de la temporada y afronta un 2026 muy especial, puesto que se espera un importante crecimiento en su carrera junto a su compañera Marta Navas.