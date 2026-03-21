La visita de Unionistas a El Toralín decide el camino a final de temporada

Diez partidos para el final de la temporada en Primera RFEF. Y Unionistas que decidirá en El Toralín hacia donde mirará en los últimos compases de la campaña. Los charros están a cuatro puntos de la zona de playoff y con siete de ventaja sobre los puestos de descenso.

El conjunto dirigido por Mario Simón se encuentra en media tabla y visita este sábado, a las 21 horas, a la Ponferradina en suelo berciano. Los de Nafti marchan con dos puntos más en la tabla clasificatoria.

En la escuadra local, un viejo conocido de la parroquia charra: Slavy. El delantero lleva 154 minutos con la Ponferradina y un gol marcado. Tengo muy buenos recuerdos de Unionistas. Es un partido especial para mí. El respeto para ellos va a ser para siempre. Sé que hay muy buena relación entre las aficiones”, expresó en la previa del partido.

No le falta razón puesto que 250 aficionados blanquinegros estarán en El Toralín alentando a Unionistas. No podrán animar a Hugo de Bustos, baja por lesión en los salmantinos.