El VRAC territorial supera con claridad al Salamanca Rugby Club
Los locales aprovecharon la segunda mitad para plasmar la victoria ante el equipo rojinegro
El Salamanca Rugby Club adelantó su partido de la jornada 14 para este mismo fin de semana. El VRAC territorial fue tremendamente superior en la segunda mitad y se llevó la victoria en Pepe Rojo por 44-5.
Los charros, que solo acudieron con un cambio, plantaron cara en la primera mitad y se fueron con 12-5 al descanso tras un ensayo (sin conversión) de Samuel Álvarez.
Sin embargo, en la segunda mitad, el equipo vallisoletano impuso su mayor físico y gobernó el partido hasta el 44-5 final.
