La Vuelta a España 2026 esquiva toda Castilla y León: un recorrido muy mediterráneo

Philipsen vence al sprint en la antepenúltima etapa de La Vuelta 25 con final en Guijuelo

Salamanca se suma al resto de provincias de Castilla y León que no verán el paso del pelotón ciclista durante la Vuelta a España 2026.

El recorrido de la ronda gala española se ha presentado este miércoles en Mónaco, lugar desde el que partirá esta edición, con un recorrido atípico, puesto que se concentra en la zona mediterránea y sur de España.

Cabe recordar que el recorrido final de la Vuelta Ciclista a España fue modificado a última hora, puesto que estaba previsto que finalizara en las Islas Canarias, ya que se negaron a alojar la prueba ciclista si competía el equipo Israel Premier Tech (conjunto que ya no competirá el próximo año).

Sin embargo, en vez de volver a Madrid, como es tradición (Salamanca, ha sido de las últimas ciudades diferentes a la capital de España en recibir el final de la prueba) la organización ha decidido mantener en Andalucía y concluir en Granada.

Esta edición de la Vuelta saldrá de Mónaco y el recorrido se concentrará por la costa del Mediterráneo, acabando con un gran número de etapas en la comunidad de Andalucía.

De esta forma, no habrá ninguna etapa en el norte del país, tampoco en Castilla y León, ni en Madrid o Extremadura, algo inusual en la historia de la gran vuelta.

Las etapas son estas:

Etapas de La Vuelta Ciclista a España 2026