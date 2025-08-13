Ximena, primer fichaje del Salamanca FF

El Salamanca Fútbol Femenino ha anunciado a su primer fichaje para la próxima campaña. Se trata de Ximena, centrocampista abulense que ya estuvo a las órdenes de María Gordo con anterioridad.

El club charro comenzó el lunes los entrenamientos en el Municipal Vicente del Bosque y, por el momento, la única cara nueva es la de Ximena.

"La centrocampista abulense llega para reforzar la medular del primer equipo. Xime procede del Olímpico de Madrid y ya coincidió con María en temporadas anteriores", explican desde el Salamanca FF.