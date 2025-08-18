Yeray García, nuevo preparador físico de Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida ha desvelado su cuerpo técnico para la próxima temporada. Anna Montañana estará a la cabeza del staff con Pablo García y Raquel Romo como entrenadores asistentes.

La principal novedad llega en la parcela física con la llegada de Yeray García, que la pasada campaña formó parte de Unionistas. Los fisioterapeutas serán Ester García y Ángel Bravo y los doctores Moreno y Álvarez seguirán un año más. Además, completa el cuerpo técnico el delegado Víctor Sánchez.

“Tanto Yeray como Ángel sustituyen en sus diferentes parcelas a Richard Huerta y Rocío Castaño que no formarán parte del equipo esta temporada y a los que el club quiere agradecer profundamente su enorme trabajo, cariño y dedicación en su periodo con nosotros”, explican desde Perfumerías Avenida.