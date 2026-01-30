Desde Zamora tampoco dicen la cifra del traspaso de Abde desde Unionistas: “La que ha salido no es ni la mitad de la mitad”

Unionistas no quiso decir la cantidad por la que Abde Damar se marchó del club dirección Zamora. En las últimas fechas, algunas cuentas de X hablaban de 100.000 euros, una cifra imposible en este mercado y el director deportivo del Zamora, David Vizcaíno, también ha desmentido esa cantidad.

“No puedo decir la cifra, pero la que ha salido no es ni la mitad de la mitad. Es una barbaridad. Vende más una mentira que una verdad, se le da más interés”, explicó ante los medios de comunicación que cubren la actualidad del Zamora.

Y dejó claro cómo han sido las negociaciones: “Tengo que explicar que cuando se habla de este traspaso aquí el esfuerzo ha sido del jugador. Nosotros le marcamos un salario para el año y medio que ha firmado y nosotros decimos el presupuesto que tenemos. El club de enfrente, como es normal, pues querrá sacar algo. La operación es típica en el fútbol no la hemos inventado nosotros: adelantamos el dinero que el futbolista se está descontando de su salario”.