El Zamora propone Benavente como lugar para la final de la Copa RFEF ante Unionistas

Todavía no se conoce de forma oficial la fecha para la final de la fase regional de la Copa RFEF entre el Zamora y Unionistas. Los viriatos serán locales y no pueden jugar en su campo debido a la implantación del nuevo césped en el Ruta de la Plata.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, el Zamora ha propuesto a la Federación de Castilla y León de fútbol que el choque se juegue en Benavente el domingo a partir de las 20 horas.

Ahora, el ente territorial tiene que dar el ‘ok’ a dicha propuesta y oficializar el partido que dará acceso a la fase nacional de la Copa RFEF y meterá al Zamora o a Unionistas de lleno en la lucha por estar en la próxima Copa del Rey.