El Zamora tiene en su radar a Juanje y Gorjón

Los equipos de Primera RFEF se juegan sus últimos cartuchos en la competición. Unionistas peleará por la Copa del Rey y sus últimas opciones para el playoff en las dos próximas jornadas. Sin embargo, el ruido del mercado ya ha comenzado desde hace semanas.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS.COM, dos de los jugadores más destacados del equipo charro y que acaban contrato, Juanje y Gorjón, están encima de la mesa del Zamora.

El equipo rojiblanco se encuentra ya clasificado para los playoff de ascenso y peleará por estar en Segunda División la próxima temporada. Pero el interés por Gorjón no es nuevo, ya que en el mercado de invierno el director deportivo David Vizcaíno ya quiso de nuevo al central (que había salido en el verano precisamente del Zamora).