Zaragoza corta la buena racha de Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida vio truncada su buena racha en Liga Femenina tras caer por 85-73 ante Zaragoza en el pabellón Príncipe Felipe. Cave, con 16 puntos, fue la máxima anotadora del choque.

El arranque del duelo tuvo el nombre de Iyana Martín, que daba ventaja a las charras hasta el 7-16. Zaragoza trataba de meterse en el choque, pero Avenida estaba fluido en ataque y se marchaba con cinco puntos de renta al segundo cuarto (21-26).

Los segundos diez minutos de partido fueron de Zaragoza. Las locales aumentaron el ritmo de juego y también su nivel defensivo para poner en problemas a las de Anna Montañana (42-39).

Aunque lo peor llegó tras el paso por los vestuarios. Zaragoza mantuvo su nivel de intensidad y acierto y a Perfumerías Avenida le costó tomarle el pulso al choque. El partido, de 24-13, dejaba la máxima ventaja para las mañas en el partido (66-52).

Los diez minutos finales no le sirvieron a Perfumerías Avenida para meterse en el encuentro. Zaragoza se llevó el duelo por doce puntos de renta (85-73) y las charras ponen su vista ya en el duelo de ida de la Eurocup.