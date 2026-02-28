Zarpazo del Guijuelo y derrota del Santa Marta en Tercera RFEF

La jornada del grupo octavo de Tercera RFEF estaba marcada por el doble derbi salmantino – palentino en lo alto de la tabla. El Club Deportivo Guijuelo venció por 1-2 en el maltrecho verde de La Nueva Balastera al Palencia CF.

Álex García abrió el marcador al cuarto de hora con un disparo de falta y Cristóbal, con un buen disparo desde la frontal, ponía el 0-2 en el minuto 57. Los locales recortaban a quince minutos para el final y el Guijuelo mantenía la ventaja hasta el pitido final para colocarse segundo.

Peor le fueron las cosas al Santa Marta. Los tormesinos cayeron por 1-2 en el Alfonso San Casto ante el Palencia Cristo Atlético a pesar de adelantarse en la primera mitad con un gol de Galván. Sin embargo, los tormesinos regresaron del descanso dormidos y lo pagaron caro con los dos goles encajados en quince minutos.