Zellous: “Somos un gran equipo y trabajamos muy duro cada día”

Zellous había pisado muchas veces el pabellón de Würzburg (ahora también Silvia Domínguez) como visitante. Ahora lo hará de local. La americana reconoce la ilusión del equipo en la presente temporada y también pone en valor el papel de Anna Montañana.

Su fichaje. “Estoy muy agradecida y honrada porque este club histórico haya confiado en mí. Siempre fue fantástico venir a jugar, pero nunca quería jugar en contra”.

Seriedad en la estructura de club de Avenida. “Todos los años que he jugado y la pasión de la afición y de las jugadoras, me llamaba mucho para venir. El papel de Anna como exjugadora y entrenadora ha sido importante para venir aquí”.

Presentación de Zellous con Perfumerías Avenida

La plantilla. “Somos un gran equipo y trabajamos muy duro cada día. Hay que darle la enhorabuena a Anna por ello, que no nos da un segundo de relajación. Hemos tenido lesiones y momentos duros, pero vamos a ser capaces de hacer un buen equipo”.

Su rol dentro del equipo. “Está claro que la experiencia puede ayudarme a tener el papel de líder. Si tengo que tomarlo, lo haré. Habrá momentos malos, pero si tengo que tomar el papel de líder, lo haré”.