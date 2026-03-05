411 plazas en las cuatro Escuelas Infantiles Municipales de Salamanca que gestiona el Ayuntamiento de Salamanca

Las Escuelas Infantiles Municipales de Salamanca se han consolidado como una de las grandes apuestas del Ayuntamiento de Salamanca para apoyar a las familias, garantizar la conciliación y ofrecer una educación temprana de calidad. Con cuatro centros en la ciudad, 411 plazas y un proyecto educativo sólido, el Consistorio refuerza, año tras año, su compromiso con la etapa desde los 4 meses hasta los tres años.

Con el objetivo de acercar de primera mano sus servicios y funcionamiento, estas instalaciones organizan el día 10 de marzo una nueva jornada de puertas abiertas para el curso escolar 2026/2027. El horario será de 16:30 a 18:30 horas.

Maletas viajeras

Las Escuelas Infantiles Municipales disponen de un total de 411 plazas repartidas entre los cuatro centros que gestiona la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. La escuela de Garrido tiene 88 plazas, la escuela de Pizarrales tiene 135, la escuela del Rollo cuenta con 94, las mismas que la del Zurguén. Todas ellas tienen amplias aulas, zonas de juegos, salas de siesta y psicomotricidad, comedor, cocina y bebeteca, entre otras instalaciones. El equipo educativo está compuesto por técnicos superiores en Educación Infantil, maestras diplomadas, conserjes, cocineras, ayudantes de cocina y personal de limpieza.

Estas escuelas son centros educativos que escolarizan a niños desde los 4 meses a los 3 años. Entre sus finalidades se encuentran ofrecerles un entorno estimulador en el que se sientan queridos y en el que aprendan hábitos de higiene, alimentación, autonomía, descanso y sociabilidad; así como facilitar el desarrollo general de la personalidad del niño y la potenciación de todas sus capacidades intelectuales, afectivas, físicas y motoras.

El plazo de solicitud de plazas vacantes en estas escuelas será del 17 de marzo al 8 de abril, y podrá realizarse bien a través del portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es), o bien a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).