El colegio Calasanz acompaña al alumnado desde los 0 años hasta Bachillerato y Formación Profesional, ofreciendo un itinerario formativo completo, coherente y de calidad

Una de las grandes novedades del centro es la incorporación de la Formación Profesional concertada, tanto en el Ciclo Formativo de Grado Básico de Informática y Oficina como en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW). Estas enseñanzas refuerzan el compromiso del colegio con una educación integral y de calidad, conectada con la realidad profesional y orientada a abrir oportunidades reales de futuro, tanto en el ámbito laboral como académico.

El colegio Calasanz cuenta con unas infraestructuras tecnológicas modernas, adaptadas a las nuevas metodologías educativas. Este esfuerzo ha sido reconocido por la Junta de Castilla y León con el distintivo CodiceTic Excelente, el máximo reconocimiento en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Todas las aulas están equipadas con ordenadores y televisores. Las aulas de Educación Infantil disponen de pizarras interactivas, mesas de luz y tablets que se integran en el proceso de aprendizaje con sentido pedagógico. La formación en TIC es un pilar fundamental del centro, tanto para el alumnado como para el profesorado, respaldada por un Departamento de Innovación que impulsa la mejora continua.

La enseñanza de idiomas constituye otra de las grandes fortalezas del colegio. El aprendizaje del inglés comienza desde los grupos de 0 años y se consolida a lo largo de Primaria con el programa de bilingüismo. A partir de 2.º de ESO, los alumnos pueden participar en el Bachillerato Dual, ampliando así su formación internacional. Como Centro Oficial Preparador de los Exámenes de Cambridge y también de la Universidad de Oxford, los alumnos de extraescolares comienzan desde los 2 años con el método Teddy Eddie y a partir de 3º de primaria tienen la opción de acreditarse con un certificado oficial de inglés.

Como complemento a la formación académica, se ofertan talleres gratuitos por la tarde, impartidos por el profesorado del centro, actividades de catequesis del Movimiento Calasanz y actividades extraescolares de carácter deportivo, tecnológico y lingüístico.

Para facilitar la conciliación familiar y laboral, el colegio ofrece servicios de “buenos días”, tardones y comedor escolar con cocina propia. Además, permanece abierto durante gran parte del verano, realizando talleres y actividades lúdicas.

El centro dispone también de internado mixto, en un entorno de convivencia, respeto y compromiso con el trabajo, que favorece el desarrollo personal y académico del alumnado. Asimismo, se ofrece el servicio de media pensión con estudios dirigidos, facilitando un acompañamiento educativo más completo.

Las instalaciones son amplias y modernas, con espacios diáfanos, patios y parques de juego adaptados a cada edad, pistas deportivas cubiertas y al aire libre, favoreciendo tanto la actividad física como el aprendizaje dinámico.

A través de los Grupos del Movimiento Calasanz y del Grupo Scout se promueven valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad, reforzando esa raíz educativa y humana que acompaña al alumno durante toda su vida.

La calidad del proyecto educativo está avalada por el certificado ISO 9001 de Eduqatia, que reconoce el trabajo diario del centro por la excelencia académica y humana mediante un Plan Estratégico de mejora continua. Asimismo, el Sello Ambiental “Centro Educativo Sostenible” pone en valor las iniciativas del colegio en gestión ambiental y desarrollo sostenible, como la instalación de placas solares y el fomento de energías limpias.

El objetivo del colegio Calasanz es formar alumnos íntegros (Piedad y Letras), con una educación que es raíz sólida para el futuro, preparados académica y personalmente, priorizando siempre su crecimiento humano y académico.

Datos del centro: Colegio Calasanz. Pº Canalejas, 139-159. 37001 Salamanca. Teléf.: 923 26 79 61. Web: www.calasanzsalamanca.es Correo: info@calasanzsalamanca.es

Oferta educativa: Centro Infantil de 0 a 3 años; Infantil; Primaria (sección bilingüe en plástica, música, educación física e inglés); ESO; FP Básica Informática de Oficina. (Concertado); Bachillerato (Ciencias, Humanidades y CC.SS); Bachillerato Dual; Ciclo Superior Desarrollo de Aplicaciones Web. (Concertado)

Servicios: Buenos días, Tardones, Comedor, Transporte, Centro Abierto todo el verano y primera semana de septiembre, Actividades Extraescolares, Grupos de Fe y de tiempo Libre, Grupo Musical, Escuela de Padres, Club Deportivo, Centro preparador Cambridge, Centro Examinador de Oxford, Internado, Media pensión, Residencia Universitaria, Espacio Cardioprotegido, Aula Libera. Unidos contra la basuraleza.