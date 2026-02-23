El colegio salesiano María Auxiliadora de Salamanca: más de un siglo de referencia educativa

El colegio salesiano María Auxiliadora de Salamanca, conocido popularmente como “los salesianos” o 'Maux', suma más de un siglo educando y formando a generaciones de jóvenes salmantinos. A pesar de los cambios lógicos del paso del tiempo, el centro mantiene intactos sus principios fundamentales, posicionándose como una opción educativa integral en la ciudad.

Cuidado y bienestar del alumnado

Salesianos Salamanca María Auxiliadora

El centro destaca por haber puesto todos sus recursos al servicio del cuidado de sus alumnos. De hecho, es el único colegio de Salamanca en dotarse de una Enfermería escolar a tiempo completo. Como toda casa salesiana, prioriza el buen ambiente tanto en las aulas como en el patio, cultivando una cultura basada en el respeto mutuo, la seguridad y el bienestar emocional como ejes del crecimiento personal. Este entorno seguro se garantiza mediante la presencia continua de educadores, una comunicación fluida con las familias y el trabajo de un departamento de orientación compuesto por tres orientadoras y dos profesoras de integración.

Éxito académico y preparación para el futuro

Aunque el centro es reconocido tradicionalmente por sus buenos resultados académicos en la Universidad y la Formación Profesional de Grado Superior, su concepto de éxito se centra en el acompañamiento individualizado. El colegio establece desdobles y refuerzos en materias clave como Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés, además de apoyos individuales y clases de compensación socioeducativa. Gracias a ello, más del 98% de sus alumnos obtiene el título de ESO y más del 95% el de Bachillerato. En cuanto a las pruebas de acceso a la Universidad, el centro presenta a más del 97% de su alumnado con porcentajes de aprobados que se sitúan muy por encima de la media de Salamanca.

Innovación pedagógica y proyecto digital

La oferta educativa apuesta por reforzar las materias instrumentales mediante un proyecto de autonomía de centro, otorgando horas adicionales de Lengua e Inglés en los primeros cursos de la ESO y de Matemáticas en cuarto. El aprendizaje se vuelve dinámico a través de laboratorios de Biología y Química, proyectos de investigación, ligas de debate, radio escolar y revista literaria. Asimismo, el centro ofrece el Bachillerato Dual Americano, certificaciones oficiales de idiomas (DELF y Trinity) y programas de intercambio.

En el ámbito tecnológico, el colegio ha implementado un proyecto digital avanzado que incluye el uso de iPads en la ESO, proyectores y conexión a internet en todas las aulas, aplicaciones educativas y asistentes de estudio de inteligencia artificial, multiplicando así las posibilidades de calidad en el aprendizaje a través de su aula virtual.

Educación en valores y compromiso social

La labor del centro se extiende a la formación de personas responsables mediante la transmisión de valores humanos y cristianos. Se fomenta el voluntariado activo durante la ESO a través de campañas solidarias y se ofrece a las familias la posibilidad de participar en su escuela de padres. La formación se completa con catequesis y convivencias cristianas ofrecidas de forma libre y respetuosa.

El colegio María Auxiliadora se presenta, por tanto, como una obra rica y plural donde conviven la escuela, el deporte, la parroquia y el centro juvenil, fomentando la responsabilidad y el clima de alegría que motiva a muchos antiguos alumnos a regresar como cooperadores.

El Colegio María Auxiliadora en Salamanca (Salesianos) se encuentra en la calle Padre Cámara, 1, 37004 Salamanca. Sus datos de contacto principales son: teléfono 923 282 431 y correo electrónico 37005605@educa.jcyl.es.