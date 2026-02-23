El colegio San Juan Bosco 'Salesianas' educa personas, construye futuro

El Colegio San Juan Bosco (Salesianas) es uno de esos lugares donde, al cruzar la puerta, algo se enciende: un gesto amable, una sonrisa que se cruza por el pasillo, un profesor que se acerca para escuchar a un niño. Pequeños detalles que hablan de una forma de educar con el corazón, a 850 alumnos desde los 0 años hasta 2º de Bachillerato.

Los días 12 y 13 de marzo, el colegio invita a las familias a descubrir su esencia en las jornadas de Puertas Abiertas, donde cada aula, cada mirada y cada conversación cuenta una historia auténtica.

Quienes entran por primera vez al Colegio San Juan Bosco suelen decir lo mismo: “aquí se respira algo especial, aquí huele a casa, a familia”. No es casualidad. Es el resultado de un inmenso trabajo, de una comunidad que cree en una educación que abraza, acompaña y transforma. Aquí cada alumno importa. Importa cómo llega por la mañana, cómo se va por la tarde, qué le ilusiona y qué le preocupa. Importa su manera de aprender, de hablar, de crecer. Importa su historia.

Este es un colegio, donde el reconocido sello de excelencia europea EFQM 500+ que posee no es lo que le define, pero si lo que certifica lo que se vive en su día a día en cada aula, que se ve refrendado por los altos logros obtenidos por sus alumnos en las pruebas de acceso a la Universidad.

En el Colegio San Juan Bosco los idiomas no son asignaturas: son puertas. Puertas que se abren desde el primer año de vida, cuando los niños empiezan a escuchar inglés con naturalidad; puertas que se ensanchan cuando descubren el francés en 5º de primaria; puertas que amplían horizontes gracias a su propia Escuela de Idiomas que permite obtener certificaciones oficiales de la Universidad de Cambridge, siendo además un centro colaborador de la Universidad de Oxford, como centro examinador oficial del Oxford Test of English (OTE), certificado de reconocimiento internacional de la competencia lingüística en lengua inglesa.

Aquí aprender una lengua extranjera, es aprender a observar el mundo con mirada amplia.

Es sentir que existen propuestas personalmente enriquecedoras de formarse, a través de cursos, proyectos de inmersión lingüística y estancias en el extranjero. Es disponer de la posibilidad de graduarse en 2.º de Bachillerato con la doble titulación que otorga el Bachillerato Dual Americano, permitiendo ampliar las fronteras del conocimiento y las oportunidades.

Colegio San Juan Bosco Salamanca

En cada aula existen pantallas, dispositivos, plataformas… pero nunca ocupan el lugar de una mirada que reconforta, una mano que explica, una palabra que anima. La tecnología aquí no manda, acompaña, refuerza, ilumina el aprendizaje. Las certificaciones Codice TIC y LeoTIC son una prueba de que se emplean con sentido pedagógico: para conectar, para facilitar, para abrir caminos.

El Colegio San Juan Bosco fue el primer centro de Salamanca reconocido como Centro Educativo Sostenible. Aquí la sostenibilidad no se memoriza: se vive, basta pasearse por el colegio para entenderlo, aquí se enseña a leer el mundo desde la responsabilidad, con proyectos que hablan del respeto por el planeta, donde el compromiso social y ambiental es una seña de identidad, que se recoge en su “Memoria anual de transparencia y sostenibilidad social, económica y ambiental” visible en su web.

Hay escuelas donde los niños encajan. Y hay escuelas que se adaptan a los niños.

El Colegio San Juan Bosco es de las segundas. Por eso UNICEF le otorgó su máximo reconocimiento como Centro Referente en Derechos de la Infancia y Ciudadanía Global.

Porque aquí los niños tienen voz, tienen espacio, tienen derecho a ser escuchados y a crecer en un ambiente de afectos.

Colegio San Juan Bosco Salamanca

El comedor, con cocina propia, huele a hogar y desarrolla proyectos para educar en hábitos de alimentación saludable y sostenible, los madrugadores ayudan a que las mañanas no sean una carrera, la orientación psicopedagógica ayuda siempre que se precisa, las extraescolares y los campamentos hacen que las experiencias y los recuerdos crezcan. Todo está pensado para que la familia no esté sola, para acompañarla y cubrir sus necesidades.

Las jornadas de Puertas Abiertas no son una visita. Son una oportunidad para descubrir que este es el lugar donde tu hijo o tu hija crecerá feliz, aprendiendo. A veces, la decisión correcta no se toma con la mente, se toma con lo que uno siente al entrar.

Si usted no puede acudir en las fechas indicadas, póngase en contacto con el colegio llamando al 923 26 21 61 o escribiendo un correo a infosalamanca@salesianas.org y se le realizará una visita personalizada para que tenga la oportunidad de descubrir este lugar tan especial.

Para más información: www.sanjuanboscosalamanca.salesianas.org, y en las redes Instagram, Facebook, Twitter y canal de YouTube.