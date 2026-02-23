Los colegios de Santa Marta abren sus puertas: de la excelencia tecnológica del Martín Gaite al bilingüismo avanzado del Miguel Hernández y el San Blas

Santa Marta de Tormes reafirma su potencial educativo a través de tres centros públicos que, aunque comparten el objetivo de la formación integral, ofrecen perfiles especializados para cada familia. Desde la apuesta por el alemán y la fisioterapia escolar del CEIP Miguel Hernández, pasando por la excelencia en competencia digital y el clima familiar del Carmen Martín Gaite, hasta llegar a la estabilidad docente y los amplios espacios naturales del San Blas, la localidad se posiciona como un referente pedagógico en la provincia. Con programas de conciliación y una activa participación de sus AMPA, estos colegios abren ahora sus puertas para mostrar cómo la innovación y la cercanía son las claves de su éxito escolar.

CEIP Miguel Hernández

Carnaval infantil en el CEIP Miguel Hernández

El CEIP Miguel Hernández de Santa Marta de Tormes abre sus puertas para mostrar un proyecto educativo basado en la premisa de que cada niño y niña merece crecer y brillar en un entorno seguro, inclusivo y lleno de oportunidades. Con un enfoque pedagógico sólido y actual, el centro ofrece educación Infantil y Primaria bajo los pilares de la inclusión, el respeto, la equidad y la solidaridad, apoyados por un equipo docente comprometido y con amplia experiencia en el acompañamiento integral de los alumnos.

La oferta lingüística es uno de los grandes activos del colegio, que cuenta con un modelo bilingüe en inglés consolidado desde las primeras etapas. Como factor diferencial, el centro integra un proyecto de autonomía que permite la incorporación del alemán como segunda lengua extranjera en los cursos de 5º y 6º de Primaria, preparando a los estudiantes para un entorno global. Además, el centro forma parte de programas de excelencia como BITS (Bilingüe, Inclusivo, Tecnológicamente seguro y Sostenible) y PROA+, diseñados para adaptar el aprendizaje a las necesidades específicas de cada etapa y asegurar un avance educativo de calidad.

Biblioteca del CEIP Miguel Hernández

En cuanto a sus infraestructuras, el CEIP Miguel Hernández dispone de unas instalaciones de primer nivel que incluyen pistas de fútbol 7 de césped, pista de atletismo, canchas de fútbol sala y baloncesto, así como un pabellón polideportivo. El equipamiento se completa con biblioteca, laboratorio de idiomas, dos salas de informática, aula de música y un servicio de fisioterapia escolar único en la zona. Para garantizar la conciliación y el bienestar, el centro cuenta con servicio de madrugadores y un comedor con cocina in situ donde se elaboran menús saludables a diario.

La vida escolar se extiende más allá del horario lectivo gracias a la labor del AMPA, que organiza actividades extraescolares orientadas al deporte, la música y la socialización creativa. Con todo ello, el CEIP Miguel Hernández se posiciona como un entorno innovador y cercano que respeta los ritmos de desarrollo de sus alumnos e invita a todas las familias de la zona a conocer un proyecto donde el aprendizaje se funde con el crecimiento personal y la diversión.

El CEIP Miguel Hernández en Santa Marta de Tormes, Salamanca 37008291, se encuentra en la calle UNICEF, s/n, 37900. Se puede contactar con el centro educativo a través del teléfono 923 200 380 o por correo electrónico en 37008291@educa.jcyl.es.

CEIP Carmen Martín Gaite

CEIP Carmen Martín Gaite

El CEIP Carmen Martín Gaite es un colegio público ubicado en Santa Marta de Tormes que se define por ser un centro familiar, capaz de ofrecer a alumnos, padres y tutores un entorno de cercanía y plena confianza. El colegio dispone de una sección bilingüe en inglés en la etapa de Primaria, permitiendo que las familias decidan si sus hijos acceden a ella o si prefieren cursar dichas áreas en castellano. Para facilitar la conciliación laboral y familiar, el centro ofrece además los servicios de Madrugadores, desde las 7:30 horas, y Comedor Escolar hasta las 16:00 horas.

La institución trabaja en favor de una convivencia sana entre el alumnado, el profesorado y las familias, manteniendo un clima de comunicación continua con todos los sectores de la comunidad educativa y las instituciones del entorno. Asimismo, el centro muestra una especial sensibilidad hacia la atención a la diversidad, contando con profesionales especializados en Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Educación Compensatoria y Orientación Educativa.

CEIP Carmen Martín Gaite

En cuanto a la metodología, tanto en Educación Infantil como en Primaria se implementan estrategias orientadas al desarrollo integral del alumno, como el método ABN (Algoritmo Abierto Basado en Números), el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y el trabajo en espacios flexibles. Todo ello permite atender las necesidades de los niños y niñas de forma individualizada. Además, el colegio potencia la competencia digital desde 1º de Infantil a través de un itinerario TIC propio, un esfuerzo reconocido por la Junta de Castilla y León con la máxima certificación CÓDICE TIC (Nivel 5 – Excelente).

La vida académica se complementa con una biblioteca escolar concebida como espacio de relajación y animación lectora, y con una radio escolar donde los alumnos locutan sus propios podcast. Por su parte, el AMPA se mantiene como una asociación activa y comprometida, organizando actividades como los Bautismos Blancos, la tradicional Castañada y diversas propuestas extraescolares vespertinas.

El equipo docente, comprometido con una enseñanza inclusiva y activa, programa también salidas a CRIEs, excursiones en la naturaleza y carreras solidarias. Finalmente, el centro promueve la sostenibilidad y los hábitos saludables a través de iniciativas de reciclaje y un calendario de meriendas sanas. Todas estas propuestas podrán conocerse en detalle durante la jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el 19 de marzo a las 17:00 horas, previa cita telefónica o a través de sus redes sociales.

CEIP San Blas

CEIP San Blas

El CEIP San Blas es un Colegio Público de Educación Infantil y Primaria, dependiente de la Junta de Castilla y León. Se encuentra situado al NE de Santa Marta de Tormes y al lado del IES G. Torrente Ballester. Inicia su actividad docente en octubre de 1982 y desde el año 2003 tiene Jornada Continua; es centro bilingüe desde febrero de 2008 y cuenta con unidades del primer ciclo de E. Infantil desde el curso 2022-23. El centro educativo tiene actualmente 204 alumnos/as.

Está ubicado en una parcela de 10.000 metros cuadrados lo que permite disponer de espacio exterior para realizar múltiples actividades al aire libre y amplias zonas para patios. El colegio tiene edificios independientes para E. Primaria y E. Infantil, gimnasio, comedor y, recientemente, una carpa multiusos en el patio de E. Infantil para proteger al alumnado del sol y la lluvia.

Funcionan en el centro tres unidades del primer ciclo de E. Infantil, tres unidades de segundo ciclo de E. Infantil y ocho de E. Primaria. Para atender a los alumnos/as del primer ciclo de Infantil hay cinco técnicas en educación infantil y una maestra que coordina ese ciclo.

Los alumnos/as del segundo ciclo de infantil y de primaria son responsabilidad del profesorado de E. Infantil y Primaria; además, cuentan con los correspondientes especialistas de música, E. Física, inglés, religión, profesorado para la sección bilingüe, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, educación compensatoria y auxiliar de conversación.

La estabilidad de plantilla es el punto fuerte del colegio, los veintiún maestros/as con los que cuenta el colegio tienen destino definitivo en este centro educativo desde hace ya varios años, además de una larga experiencia profesional. La coordinación entre el profesorado y la continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental para conseguir el éxito educativo en cualquier etapa educativa.

Los programas madrugadores y comedor escolar favorecen la conciliación familiar y laboral, desde las 7:30 a las 16:00 h pueden permanecer los alumnos/as en el colegio si es necesario. Además, al ser centro de jornada continua desarrolla actividades por la tarde de 16:00 a 18:00 h.

Dos actividades destacan en el centro educativo: La radio escolar “Blasetes en la Onda” y el huerto escolar “El huerto de Blas”. Actividades en las que está implicada toda la comunidad educativa: familias, niños/as, maestros/as y ayuntamiento de la localidad.

Además, el colegio organiza y participa en muchas actividades a lo largo del curso: actividades de navidad, días especiales: constitución, paz, igualdad, la semana cultural, actividades seleccionadas en la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Saberes, carreras solidarias, teatros y visitas a los museos de la localidad.

El AMPA del colegio se implica activamente en la vida del centro y desarrolla varias actividades a lo largo del curso. El 90% de las familias del colegio son socias de la asociación. Disponen de dispositivos digitales: ordenadores y pizarras digital interactivas en todos los espacios del colegio y el profesorado está implicado en la formación digital; este curso escolar en actividades de robótica, equipamiento del que también dispone el centro educativo para el uso con el alumnado.

Tienen actualizada su página web http://ceipsanblas.centros.educa.jcyl.es/, blog del huerto https://elhuertodelsanblas.blogspot.com/ y red social X https://x.com/Sanblascole Puedes visitarlas para seguir conociendo este centro educativo.

