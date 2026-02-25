El CRA Domingo de Guzmán abre sus puertas para mostrar un proyecto educativo que une tradición rural e innovación tecnológica

El CRA Domingo de Guzmán, que integra las localidades de Doñinos de Salamanca y Parada de Arriba, se prepara para recibir a las nuevas familias en su jornada de puertas abiertas el próximo 3 de marzo a las 16:30 horas en su sede de Doñinos. Con un total de 218 alumnos distribuidos entre el segundo ciclo de Educación Infantil y toda la etapa de Primaria, el centro destaca por ofrecer una educación cercana y personalizada, profundamente arraigada en el entorno pero con una clara proyección internacional y tecnológica.

La infraestructura de ambas localidades está diseñada para el desarrollo integral del menor. En Doñinos, el alumnado disfruta de pistas deportivas de fútbol y baloncesto, así como juegos tradicionales pintados en el suelo que fomentan la convivencia. Además, el centro ha renovado recientemente su biblioteca, un espacio que ahora integra también la sala de informática. Por su parte, la localidad de Parada de Arriba mantiene un entorno acogedor con aulas específicas para Infantil y Primaria, junto a su propia sala de ordenadores y patio.

CRA Domingo de Guzmán

El colegio se define por una apuesta decidida hacia la vanguardia educativa, participando activamente en proyectos europeos como Erasmus+ y e-twinning, además de Proyectos de Innovación Educativa (PIE). El profesorado se encuentra en constante formación para integrar en las aulas herramientas como la robótica, la radio escolar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Inteligencia Artificial. En la etapa de Infantil, el aprendizaje se dinamiza mediante proyectos temáticos trimestrales y talleres específicos de estimulación del lenguaje oral.

Para facilitar la conciliación de las familias, el CRA Domingo de Guzmán dispone de una amplia cartera de servicios que incluye transporte escolar, madrugadores y comedor. Cuenta además con personal especializado como enfermera y Ayudante Técnico Educativo (ATE). Durante los meses de septiembre y junio, el centro implementa un programa de cuidado de menores para adaptar la jornada lectiva al horario reducido. Por las tardes, la oferta se completa con actividades extraescolares de robótica, informática, música e inglés.

CRA Domingo de Guzmán

La vida escolar se enriquece gracias a una estrecha coordinación con los Ayuntamientos de Doñinos y Parada, el AMPA y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Esta colaboración permite que el alumnado participe en celebraciones culturales como Halloween, San Patricio o el Día de la Familia, combinando la gestión de actividades propias con las propuestas institucionales. Con esta filosofía de apertura y mejora continua, el centro invita a toda la comunidad a conocer de cerca su modelo pedagógico en la sesión informativa de marzo.