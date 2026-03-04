Innovación, sostenibilidad y derechos: la educación pública de vanguardia se cita en Carbajosa

La provincia de Salamanca reafirma su liderazgo pedagógico a través de una red de centros públicos que han convertido la innovación y la inclusión en sus señas de identidad. Desde Carbajosa de la Sagrada, el CEIP La Ladera destaca por su compromiso ambiental y su patio renaturalizado, mientras que el CEIP Isabel Reina de Castilla hace valer su trayectoria de premios a la calidad y su clima familiar "de gran familia". Por su parte, el CEIP Pablo Picasso se posiciona como un referente internacional en la defensa de los derechos de la infancia bajo el sello de UNICEF. Con programas que integran desde la robótica avanzada y el bilingüismo hasta una atención a la diversidad con equipos multidisciplinares, estos colegios invitan a las familias a conocer unos entornos donde el bienestar emocional y la competencia digital preparan al alumnado para los retos globales del siglo XXI.

El CEIP La Ladera: innovación pedagógica, compromiso medioambiental y excelencia en el corazón de Carbajosa

CEIP LA LADERA

El CEIP La Ladera, ubicado en la zona de nueva expansión de Carbajosa de la Sagrada, se presenta ante la comunidad educativa como un modelo de escuela pública moderna, inclusiva y profundamente comprometida con los retos del siglo XXI. Para el presente curso 2025-2026, el centro acoge a un total de 192 alumnos, distribuidos entre las etapas de Educación Infantil y Primaria, bajo un proyecto educativo que trasciende lo estrictamente académico para centrarse en el desarrollo integral y el bienestar de cada estudiante. Con un claustro de profesores compuesto íntegramente por personal definitivo, la estabilidad y la formación continua en competencias STEAM, seguridad digital y convivencia son las garantías de un acompañamiento pedagógico de máxima calidad.

La sostenibilidad es, sin duda, la gran seña de identidad del centro. Reconocido por la Junta de Castilla y León con el Sello Ambiental de Centro Sostenible, el CEIP La Ladera ha transformado sus espacios físicos a través de un ambicioso proyecto de Renaturalización del Patio Escolar. Este entorno natural se utiliza como un aula más donde se desarrollan actividades académicas al aire libre, reforzadas por el programa "Recreo Residuos Cero", que elimina el uso de plásticos desechables. Este compromiso con el entorno se complementa con un enfoque firme hacia la salud, materializado en proyectos de actividad física y un estricto calendario de almuerzos saludables, lo que ha llevado al colegio a encontrarse en vías de obtener el distintivo de "Sello Vida Saludable".

En el plano metodológico, el colegio apuesta por las metodologías activas y la vanguardia tecnológica. Desde la etapa de Educación Infantil, los alumnos se sumergen en el pensamiento computacional y la programación a través del Proyecto Escuela 4.0. La creatividad y la cultura también vertebran el día a día escolar mediante un Proyecto Temático anual que este curso, bajo el título "Historias que Cuentan", sitúa a la literatura infantil y juvenil como eje de todas las actividades complementarias. Este esfuerzo por el fomento de la lectura no es nuevo; el centro cuenta con un Premio al mejor Plan de Lectura, integrando diariamente cuentacuentos, encuentros con autores y una biblioteca dinámica que sirve de punto de encuentro para toda la comunidad.

La atención a la diversidad y la inclusión real son pilares fundamentales que se gestionan con recursos especializados de logopedia, pedagogía terapéutica y refuerzos educativos desde los tres años, siempre bajo la supervisión semanal del equipo de orientación psicopedagógica. Además, el centro enriquece la experiencia escolar con una amplia oferta de salidas al entorno, visitas culturales y estancias en aulas de la naturaleza o el C.R.I.E. de Berlanga de Duero. Como centro no bilingüe, imparte las horas de inglés establecidas por el currículo oficial, priorizando una base sólida en el idioma sin desplazar otros contenidos curriculares.

Para facilitar la conciliación familiar, el CEIP La Ladera dispone de servicios de madrugadores, comedor escolar y tardones, todos regulados por un Reglamento de Régimen Interior que vela por la convivencia y la puntualidad. Con una comunicación fluida a través de plataformas digitales como Stilus Familias y MS Teams, y una presencia activa en redes sociales, el colegio invita a todas las familias a descubrir su proyecto en la Jornada de Puertas Abiertas el lunes 16 de marzo a las 16:30 horas. Es una oportunidad única para conocer un centro donde la educación emocional, la igualdad en el deporte y el respeto al medio ambiente construyen el futuro de los niños y niñas de Carbajosa.

CEIP LA LADERA C. Juan Valdés Leal, 4, 37198 Carbajosa de la Sagrada, Salamanca Teléfono: 923 20 87 75 37013523@jcyl.educa.es

El CEIP Isabel Reina de Castilla: excelencia premiada, innovación constante y un firme compromiso con la comunidad familiar

CEIP Isabel Reina de Castilla

El CEIP Isabel Reina de Castilla se ha consolidado como un referente de la enseñanza pública, transformándose en un espacio donde la excelencia pedagógica y el desarrollo emocional caminan de la mano. Con una oferta educativa que abarca desde los 3 años hasta el final de la Educación Primaria, el centro se define no solo como un lugar de instrucción académica, sino como una comunidad viva donde cada alumno es el protagonista de su propio proceso de descubrimiento y crecimiento personal. Este enfoque integral se sustenta en tres pilares inamovibles: la calidad certificada, la vanguardia metodológica y una alianza inquebrantable con las familias.

Lo que verdaderamente diferencia a este colegio de otros centros de la localidad es su trayectoria de calidad reconocida. Bajo la dirección de su actual equipo docente, el centro ha perseguido una mejora continua que ha cristalizado en importantes galardones: el premio a las Mejores Iniciativas de Calidad en 2016 y la distinción como Centro Distinguido por su Plan de Calidad en 2019. Estos reconocimientos avalan un clima escolar donde el bienestar y la seguridad del alumnado son la prioridad absoluta, enseñando desde edades tempranas que el respeto mutuo y la resolución de conflictos a través del diálogo son herramientas esenciales para la vida.

En el ámbito pedagógico, el CEIP Isabel Reina de Castilla es un auténtico laboratorio de innovación. Su profesorado se mantiene en formación permanente para implementar en el aula las metodologías más avanzadas del panorama educativo actual. Estrategias como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el Flipped Classroom (aula invertida), la gamificación y el pensamiento computacional son realidades cotidianas en sus aulas. Además, el centro destaca por su carácter investigador, colaborando estrechamente con la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca en proyectos sobre motivación lectora y en programas internacionales destinados a la prevención del acoso escolar, reforzando así su compromiso con una educación basada en la evidencia científica.

CEIP Isabel Reina de Castilla

Para garantizar que nadie se quede atrás, el colegio cuenta con un Equipo de Orientación interdisciplinar compuesto por una orientadora, un trabajador social (PTSC) y una fisioterapeuta. Este equipo permite ofrecer una atención personalizada y cercana, adaptándose a las necesidades específicas de cada niño. Este cuidado se extiende también a la organización horaria y los servicios de conciliación; con el programa de "Madrugadores" atendiendo a medio centenar de alumnos desde las 7:30 de la mañana, un comedor escolar con gran demanda y el programa vespertino "Tardones" organizado por el AMPA, el centro se adapta con flexibilidad a las necesidades laborales de los padres.

Finalmente, la voz de las familias es el mejor termómetro del éxito del centro. Los padres y madres coinciden en señalar la felicidad con la que sus hijos acuden al colegio cada mañana, valorando especialmente la comunicación fluida y constante con los tutores. La interacción entre alumnos de diferentes edades y la creación de lazos que trascienden el aula convierten al CEIP Isabel Reina de Castilla en una "gran familia". Es, en definitiva, un entorno participativo y tecnológicamente adaptado que no solo transmite conocimientos, sino que inspira y construye futuro día a día.

CEIP ISABEL REINA DE CASTILLA C. Arapiles, 5, 37188 Carbajosa de la Sagrada, Salamanca Teléfono: 923 17 07 66

El CEIP Pablo Picasso: excelencia en derechos de la infancia y vanguardia educativa en Salamanca

CEIP PABLO PICASSO

El CEIP Pablo Picasso se consolida como una institución pública de referencia en la enseñanza laica, fundamentando su propuesta en una oferta educativa que combina la calidad académica, la personalización del aprendizaje y un compromiso inquebrantable con la inclusión. Bajo la firme convicción de que cada alumno posee un potencial único, el centro ha diseñado un entorno de aprendizaje activo donde el descubrimiento nace de la exploración y la experimentación constante. Esta filosofía educativa se ve respaldada por su reconocimiento, desde el año 2017, como Centro Referente en Educación de Derechos de la Infancia y Ciudadanía Global por UNICEF, un distintivo que sitúa los valores de solidaridad, esfuerzo, liderazgo y justicia social en el núcleo de su acción tutorial y curricular, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos responsables en un mundo globalizado.

La participación de las familias es una pieza angular en este proceso, materializándose en el proyecto "En la misma Onda", que promueve una colaboración estrecha y activa entre el hogar y la escuela. Desde la etapa de Educación Infantil, el centro prioriza el desarrollo de la autonomía a través del programa "Convivir es Vivir", integrando simultáneamente la programación y la robótica para dotar al alumnado de competencias digitales desde los tres años. Destaca especialmente su apuesta por el bilingüismo, incrementando significativamente las horas de exposición a la lengua inglesa y contando con auxiliares de conversación nativos que fomentan la comprensión oral desde el juego. Además, se implementa un programa específico de estimulación del lenguaje oral dirigido por especialistas para prevenir y atender dificultades comunicativas en las edades más tempranas.

CEIP Pablo Picasso

Al avanzar hacia la Educación Primaria, el proyecto se especializa con una Sección Bilingüe que abarca las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Plástica, lo que supone que los alumnos pasen una cuarta parte de su jornada escolar inmersos en el segundo idioma. Este avance pedagógico se complementa con una infraestructura tecnológica de alto nivel, certificada con el sello Códice TIC Nivel 4, que garantiza una competencia digital avanzada pero regulada siempre bajo criterios de seguridad y confianza. La atención a la diversidad es otro de los pilares que definen al centro, disponiendo de un equipo multidisciplinar de profesionales que incluye pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, fisioterapia, enfermería escolar y asistencia técnica educativa, asegurando un acompañamiento integral que responde a las necesidades físicas, sociales y emocionales de cada niño.

Finalmente, el CEIP Pablo Picasso se distingue por su compromiso con la salud y la convivencia armoniosa. A través de su Red de Escuelas Saludables, el centro promueve hábitos de vida equilibrados, la educación emocional y el cuidado del medio ambiente. La resolución pacífica de conflictos se gestiona mediante un Plan de Convivencia activo que forma a los propios alumnos como mediadores escolares, otorgándoles el protagonismo en la creación de un entorno seguro y de bienestar. Con instalaciones específicas que incluyen huerto escolar, bibliotecas dinámicas con servicios de biblioterapia y zonas de recreo diferenciadas, el centro ofrece un espacio donde el crecimiento académico y humano se dan la mano para construir un futuro brillante y lleno de oportunidades para toda su comunidad educativa.