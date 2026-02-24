Maristas: educar desde lo que no se ve

En periodo de matriculaciones, muchas familias comparan instalaciones, horarios o rankings. Sin embargo, lo que realmente distingue a un centro suele estar en lo invisible: la forma de acompañar, los hábitos que se cultivan y la comunidad que sostiene. En Maristas Salamanca, esa “parte invisible” del colegio estructura el día a día y orienta cada paso.

Lo que no se ve en un colegio, pero lo cambia todo

Cuando una familia cruza por primera vez la puerta de un colegio ve aulas, patios, pasillos.

En Maristas se cuida especialmente lo que no aparece en un folleto, pero define su proyecto educativo.

Cuida el tiempo dedicado. Profesores que están, que acompañan, que escuchan también fuera del horario estrictamente lectivo. Porque, como decía su fundador, San Marcelino Champagnat, “para educar hay que amar”. Y amar en educación significa estar presentes en cada momento importante.

Cuida la educación personalizada. Cada alumno importa. Acompañamos respetando su ritmo, atendiendo sus necesidades y ayudándole a desarrollar todo su potencial, académico y personal.

Cuida también las celebraciones y la vida compartida: Adviento, Cuaresma, comuniones, graduaciones… Momentos que conectan la escuela con la dimensión cultural y religiosa de nuestra sociedad y que ayudan a los alumnos a comprender que forman parte de algo más grande.

Una comunidad que aprende

En nuestro colegio no solo aprenden los alumnos. El profesorado mantiene una formación continua — DUA , deporte, espiritualidad, Godly Play — para acompañar mejor. Es por ello que la formación continua es una seña de identidad del colegio. Las familias no son espectadoras, sino parte activa del proyecto educativo: diálogo, participación y confianza construyen coherencia entre casa y colegio. Cuando toda la comunidad aprende, la educación se vuelve verdaderamente transformadora.

Reflexión para futuras familias

En días de elección, quizá lo más sensato sea mirar de cerca cómo late un centro en su cotidianeidad. A veces, basta una visita tranquila o una conversación en el patio para intuir si ese modo de acompañar encaja con lo que una familia desea para sus hijos. Quien sienta curiosidad por ver lo que no siempre aparece en los folletos encontrará en Maristas un equipo dispuesto a explicar cómo se vive la educación cuando la presencia, los hábitos y la comunidad lo cambian todo.

Los datos de contacto principales para el Colegio Marista Champagnat en Salamanca son: dirección en Avda. de los Maristas, 19-55, 37007 Salamanca, teléfono 923269400 y correo electrónico de contacto, a menudo gestionado a través de la plataforma de la Junta de Castilla y León (37005617@educa.jcyl.es). La web oficial es maristassalamanca.es