Colegio Montessori: un proyecto de vida de los 0 a los 18 años marcado por la innovación y el éxito académico

De 0 a 18 años. En el Colegio Montessori se acompaña a sus alumnos y a sus familias desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Paso a paso configuran su personalidad y desarrollan sus capacidades en un ambiente de alegría, compañerismo y exigencia, donde aprenden a conocerse, aceptarse y plantearse metas ambiciosas. Crecen con seguridad, confianza y responsabilidad.

Amplia oferta de servicios. El servicio de madrugadores abre de lunes a viernes a las 7.30 horas. El colegio cuenta con comedor con cocina propia y menús adaptados elaborados por nutricionistas. Dispone de sala de atención sanitaria, consulta de telepediatría, control de medicación y seguro de responsabilidad civil para los alumnos. Conscientes de la dificultad de conciliar vida laboral y familiar, en Montessori Brightkids ayuda a lograrlo con servicio de guardería en Navidad y Semana Santa y campamento de verano.

Robótica, cultura científica, pie y asignaturas propias. La Robótica es una de las apuestas innovadoras y relevantes del colegio para los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. Su finalidad es fomentar el pensamiento computacional, lógico y crítico; el trabajo en equipo y que aprendan a gestionar el fracaso. Además, colabora en el desarrollo de la autoestima y la visión espacial. Por otro lado, con la asignatura de Cultura Científica se ha ampliado la oferta en la rama de las ciencias, mientras que con la asignatura de Proyectos de Ideas Emprendedoras reforzamos la rama de las Ciencias Sociales poniendo el foco en asignaturas que les ayuden a definir su futuro profesional y en la vida diaria y potenciando el perfil curricular de nuestros alumnos como ya hacemos con nuestras asignaturas propias de técnicas de comunicación y debate o DADO (Desarrollo de las Aptitudes para el Drama y la Oratoria).

Idiomas e inmersiones culturales. Todos los alumnos estudian inglés y francés y realizan exámenes oficiales cada dos años. Al finalizar su etapa pueden haber obtenido diplomas de la Universidad de Cambridge hasta nivel Proficiency (C2) y los DELF. Desde 2º de ESO pueden iniciar la preparación para la doble titulación en Bachillerato Americano. Además, pueden realizar inmersiones lingüísticas en Estados Unidos, Francia y Malta.

Puertas abiertas. Si deseas conocer nuestro proyecto educativo, te invitamos a las jornadas de puertas abiertas los días 4 y 18 de marzo a las 16.15 horas y el 13 de marzo a las 9.30 horas. Puedes inscribirte en www.montessorisalamanca.es o concertar una visita personalizada rellenando el formulario.