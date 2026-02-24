Villamayor potencia su oferta educativa con innovación tecnológica y atención a la diversidad

La localidad de Villamayor se consolida como un referente educativo en la provincia gracias a la labor de sus tres centros de enseñanza pública, que integran desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta 4º de la ESO. Con un firme compromiso por la vanguardia pedagógica, el CEIP Piedra de Arte y el IESO Tomás Bretón destacan por sus secciones bilingües y certificaciones TIC de alto nivel, mientras que el CEIP Ciudad de los Niños refuerza su oferta con servicios especializados de fisioterapia y atención psicopedagógica. Todos los centros cuentan con infraestructuras modernas, que incluyen desde espacios flexibles de aprendizaje hasta aulas de emprendimiento y robótica, además de servicios esenciales de comedor, madrugadores y transporte escolar que garantizan la conciliación de las familias de la zona y sus urbanizaciones.

CEIP Piedra de Arte

El C.E.I.P. “Piedra de Arte” es un colegio público con Sección Bilingüe en Inglés que consta de tres edificios: uno para educación infantil, otro para los alumnos de primero a cuarto de Ed. Primaria y un tercero donde reciben clases los alumnos de 5º y 6º. Actualmente acoge a unos 305 alumnos atendidos por 34 profesores.

El colegio cuenta con 18 aulas ordinarias, 12 primaria y 6 de infantil (una de ellas de primer ciclo de educación infantil 0-3 años), un gimnasio, y una biblioteca bien dotada y en constante actualización. En la actualidad se está creando un aula EFFA (Espacio Flexible de Formación y Aprendizaje).

Además, tiene dos aulas para la atención de alumnos con necesidades específicas de aprendizaje o de audición y lenguaje, y un Apoyo Clas, para la atención de alumnado TEA. Todas las aulas cuentan con Panel Digital Interactivo y acceso a internet.

El centro ofrece los servicios de comedor y madrugadores, así como transporte escolar para los alumnos procedentes de municipios cercanos adscritos a Villamayor.

Nuestro proyecto educativo se levanta sobre los valores de la solidaridad, el respeto, la convivencia pacífica, la igualdad y la no discriminación, dentro del marco de los valores democráticos, como pilares básicos para lograr la educación integral de nuestros alumnos.

El centro se halla muy comprometido desde hace más de quince años en diversos planes de innovación y mejora, habiendo obtenido numerosos certificados y premios por el desarrollo de diversos planes de calidad. En la actualidad, cuenta con Certificación TIC nivel 3 en la aplicación de las nuevas tecnologías y participa en el cribado de alumnos con altas capacidades y talentosos y el cribado de detección de alumnos con dificultades en lenguaje escrito.

Página web: http://ceippiedradearte.centros.educa.jcyl.es/sitio/

Teléfono: 923 289 747

IESO Tomás Bretón

El IESO 'Tomas Bretón' tiene escolarizados 244 alumnos de Educación Secundaria Obligatoria de los municipios de Villamayor, Valverdón, Almenara de Tormes, Pino de Tormes, Vega de Salamanca y Florida de Liébana y de urbanizaciones como Los Almendros, El Juncal, Los Páramos, Las Herradas y El Pajarón.

Se imparte clase en cuatro niveles, de 1º a 4º de ESO. Durante el curso actual, cuenta con 13 grupos (tres de 1º de ESO, tres de 2º de ESO, tres de 3º de ESO, dos de 4º de ESO y dos de Diversificación, I y II) y el Claustro está constituido por 37 profesores.

El Centro está compuesto por dos edificios y cuenta con quince aulas para los grupos de clase, además de un aula de Emprendimiento, una de Informática, una de Tecnología, una de Plástica, una de Música, una Biblioteca, un laboratorio y un gimnasio. Todos estos espacios están dotados con paneles digitales y WIFI.

El Bretón tiene Sección bilingüe, Certificación TIC nivel 4 y se encuentra dentro del Programa de "Centros sostenibles".

Centrado en ofrecer una educación integral a sus alumnos, este Centro organiza y participa en actividades complementarias y extraescolares y proyectos de lo más variados, premiados en varias ocasiones: pueblos abandonados, rutas científicas y literarias, representaciones de musicales e incluso actividades culturales fuera de nuestro país (Inglaterra, Turquía…). También colabora con diversas ONG, Asociaciones como ASPACE y la Biblioteca pública de Villamayor.

El lunes 9 de marzo a las 17:30 horas tendrá lugar la Jornada de puertas abiertas.

CEIP 'Ciudad de los niños'

El centro cuenta con tres unidades de Educación Infantil y seis de Educación Primaria. Su claustro está formado por 18 maestros definitivos, además de un equipo de orientación psicopedagógica, fisioterapia y personal de Atención Educativa Complementaria (ATE).

Entre sus instalaciones destacan el gimnasio, el aula de música, los espacios destinados a Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y E.O.E., así como la biblioteca y el aula de informática. Los patios están equipados con areneros para la etapa de Educación Infantil, mientras que la zona de Primaria dispone de canchas y pistas de baloncesto y fútbol.

La institución ofrece el programa de madrugadores desde las 7:30 de la mañana y un servicio de comedor escolar operativo de 14:00 a 16:00 horas. Asimismo, los alumnos de la zona rural y de las urbanizaciones de Villamayor disponen de servicio de transporte escolar. Por otro lado, el centro cuenta con diversas actividades extraescolares organizadas y subvencionadas por la AMPA, las cuales cuentan con la colaboración especial del Ayuntamiento de Villamayor.

La jornada de puertas abiertas se celebrará el próximo lunes 9 de marzo a las 16:30 horas. Tras la presentación, las familias podrán visitar las instalaciones y plantear las consultas que estimen necesarias. Para obtener más información, es posible ponerse en contacto con el centro a través del teléfono 923 19 90 58, el correo electrónico 37013535@educa.jcyl.es o consultando su página web.