Antonio José, el sustituto de última hora que ha conquistado la Plaza Mayor de Salamanca

Ha asumido el desafío de sustituir a Rosario en el concierto del día grande de las Ferias y Fiestas

Concierto de Antonio José en la Plaza Mayor
Concierto de Antonio José en la Plaza Mayor

La Plaza Mayor de Salamanca ha vibrado este lunes al ritmo de Antonio José, quien ha asumido el desafío de sustituir a Rosario Flores en el concierto del día grande de las Ferias y Fiestas. La artista tuvo que cancelar su actuación a última hora por un problema de salud, dejando al cantante cordobés la responsabilidad de llenar el escenario y el corazón de los salmantinos.

A pesar del cambio de cartel, el público ha respondido con entusiasmo, acudiendo a la cita en el ágora salmantina. A diferencia de otras ocasiones, el aforo de la Plaza Mayor no se ha completado, lo que ha permitido a los establecimientos hosteleros mantener sus terrazas abiertas, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de disfrutar del concierto de una forma más cómoda.

Con su voz y su carisma, Antonio José ha ofrecido un espectáculo memorable. Los asistentes han coreado sus temas más conocidos, como 'A un milímetro de ti' y 'Lo que hará mi boca', celebrando una noche de música que, pese al inesperado cambio, ha dejado un gran sabor de boca en el corazón de las Ferias y Fiestas.

Concierto de Antonio José en la Plaza Mayor

