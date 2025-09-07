Arrancan las Ferias y Fiestas de Salamanca con la Ofrenda Floral a la Virgen de la Vega, los fuegos artificiales y el concierto de Siempre Así

Este domingo comienzan los actos festivos en honor a Santa María de la Vega, con una variada programación organizada por el Ayuntamiento de Salamanca. La jornada, repleta de propuestas para todas las edades, arranca a las 10:30 de la mañana con el IV Concurso de Elegancia de Automóviles Clásicos "Ciudad de Salamanca", organizado por el Museo de Historia de la Automoción.

A partir de las 11:30 horas, la Plaza de la Concordia se convertirá en un paraíso del juego con la "Ludoteca" de Jardí i Carrer, una instalación de juegos de madera que fomentará la experimentación y el entretenimiento familiar hasta las 14:00 horas y, por la tarde, de 17:00 a 20:30 horas.

La tradición se hará presente con los pasacalles de la Asociación de Gigantes y Cabezudos "Ciudad de Salamanca" y la charanga Queloque's Band, que animarán las calles a las 12:00 y 18:30 horas. A las 12:30, la Plaza Mayor acogerá la XIII edición del Custom Biker Day. El deporte ecuestre también tendrá su espacio con el concurso hípico nacional de saltos de obstáculos que continuará a las 15:30 horas en el Campo de Tiro.

Uno de los momentos más esperados del día es la XXXV edición de la Ofrenda Floral a Santa María de la Vega. A las siete de la tarde, la procesión, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación del Traje Charro y la Asociación de Floristas de Salamanca, partirá de la Iglesia del Arrabal y culminará en el atrio de la Catedral.

La cultura inundará la ciudad con espectáculos para todos los gustos. El Patio Chico acogerá, a las 19:00 horas, "Lullaby", un espectáculo de acróbatas. En la Plaza Concilio de Trento, a las 20:00 horas, la compañía salmantina Planetarium presentará "Los Lumens", un show callejero con personajes gigantes e iluminados. El Teatro Liceo ofrecerá dos funciones de la comedia "Inmaduros", a las 19:00 y 22:00 horas.

La noche cerrará con un espectáculo pirotécnico y musical. A las 22:00 horas, el entorno del Puente Romano se iluminará con el espectáculo de fuegos artificiales "Vulcanalia", que tendrá una duración de 16 minutos. A medianoche, se encenderá el recinto ferial en La Aldehuela.

En la Plaza Mayor, la música será la protagonista con la actuación del grupo salmantino Benbow, ganador del Concurso Municipal de Bandas, seguido por el icónico grupo Siempre Así, que con 16 discos en el mercado y más de mil conciertos, pondrá a bailar al público con su rumba alegre y sureña.