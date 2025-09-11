“Artífice”, el show que llega a Salamanca abriendo las puertas del tiempo con circo, ciencia y espectáculos únicos

Imaginemos un matraz de laboratorio. En él, metemos pequeñas dosis de ciencia, fantasía y circo… y en la mezcla que nos da, se traduce en Artífice, el nuevo espectáculo de Stellar Circus que ha llegado a Salamanca del 6 al 28 de septiembre. Un evento en el que personas de todas las edades podrán gozar de los experimentos de laboratorio de cerca, y sumergirse en el interior de los mismos, como si de una película se tratara.

Cada año cambia el guión sobre el escenario, y es que decenas de personas trabajan en conjunto para mantener en vilo a todo aquel que se acerque durante dos horas, que se hacen muy cortas, por el despliegue escenográfico y el dinamismo del evento.

Orfey, reputado inventor que podremos ver en el circo, viaja con su máquina del tiempo a través de diferentes épocas, guiándonos a través de la tecnología más futurista y, por supuesto, las acrobacias y los payasos que nunca pueden faltar en torno a lo circense.

Inventor de Stellar Circus en su máquina del tiempo

Y es que la magia del circo se puede celebrar de diferentes maneras, y una de ellas es esta, con sus risas y su emoción, con el vértigo de dejarnos encogidos con las volveteras y la fuerza, con una esencia que permanece intacta en Stellar Circus, sea cual sea el guión.

SALAMANCA24HORAS ha querido conocer de cerca Artífice, y qué mejor forma de hacerlo que de la mano de su director técnico, José García, que nos ha mostrado las horas y las semanas de preparación que conlleva todo para que el público disfrute, para que los pequeños rían y para que los mayores se queden boquiabiertos.

A través de una gira que lleva al grupo por 30 ciudades diferentes, la parada en Salamanca, su casa, se convierte en un destino seguro en el que aquel que vaya gozará del trabajo realizado durante meses, perfeccionando cada uno de los detalles entre los que encontraremos teatro, espectáculos de altura (incluso sujetas de forma capilar), de fuerza, coreografías y la bonita interacción con el público. Además, también se podrá ver un pequeño show de patinaje procedente nada mas y nada menos que del mismo Circo del Sol.

Stellar Circus trae la magia del pasado y del futuro a Salamanca

Por no destripar todo el show, se puede garantizar los ojos abiertos como platos, y no es para menos cuando el miedo se puede sentir de cerca ante el riesgo que corren algunos de los integrantes, ese riesgo tan característico de los circos que sigue encandilando a todo aquel que se acerca hasta el lugar.

José García ha explicado que el espectáculo tiene “una temática centrada en la estética steampunk, donde un inventor, con sus experimentos e inventos, genera el caos. Todo esto, en cada momento, con esa estética de la que hablábamos”. Asimismo, el show destaca por los decorados, creados por maestros falleros, en donde nos llevan a viajar por las épocas, y donde podemos ir al futuro con juegos de luces láseres, o al pasado con los elementos y las vestimentas.

El marco general del espectáculo es el circo contemporáneo, surgiendo como cambio de lo que se conocía anteriormente, como explica el director técnico: “No son números de circo que sean uno tras otro, sino que omitimos al narrador y viajamos a través de la historia. El mundo del circo necesitaba desde años atrás darle una vuelta, y eso es lo que queremos con Stellar Circus”.

Stellar Circus trae la magia del pasado y del futuro a Salamanca

Ante la creación de toda una historia, el trabajo nunca es sencillo, y a parte de formar parte de la familia de la empresa 35 personas, unas 22 personas trabajan en el día a día, tanto de forma física como telemática y así mantener viva la esencia del circo.

Muchos, además, podrían pensar que sorprender hoy en día es complicado, pero en este evento de luces, sombras y música, también ha destacado que “en Stellar, algo que nos caracteriza, es que no es solo para niños ni solo para adultos… Es algo difícil de conseguir, pero buscamos que el circo no sea solo un entretenimiento donde dejar a los niños y que los padres se vayan, sino que se queden”.

También hemos querido conocer porque el circo se mantiene en las épocas actuales, algo que José tiene claro: “El circo es un espectáculo que no se puede perder, por ejemplo, las orquestas te meten espectáculos de orquestas, y la esencia de donde vienen muchas de esas artes es el circo. No solo eso, cuando llegamos a una ciudad, la gente se nos queda mirando aún como en tiempo de antaño”.

Si algo tiene Artífice, es que no dejará a nadie indiferente, donde la historia de algunas personas presentes en el equipo, con más de 50 años de experiencia en este mundo, ahondan en el niño que siempre llevamos dentro. Con espectáculos de todo tipo en los que el dinamismo, la interacción con el público, el riesgo, la diversión y hasta un monociclo de quince ruedas se dan la mano para sentir de cerca lo que la mente no llegaría a creer, sino lo ve con sus propios ojos.

Stellar Circus trae la magia del pasado y del futuro a Salamanca

Tal y como destacan en la propia actuación, y en lo que gira toda la historia: “Cuando juegas con el tiempo, el tiempo juega contigo”.

La venta de entradas se puede adquirir en la propia página web, pinchando aquí.