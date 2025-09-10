La banda salmantina TBMC hace un repaso de los grandes himnos del rock con motivo de las Ferias y Fiestas

Los salmantinos continúan asistiendo a la programación que el Consistorio salmantino ha preparado durante todas las Ferias y Fiestas de este 2025, con actividades adaptadas a todos los gustos y a todos los públicos.

Este miércoles ha sido el día de jornada de puertas abiertas, en el que los ciudadanos que hayan querido han podido visitar gratis diferentes espacios públicos y culturales de la ciudad, desde el propio Ayuntamiento, al parque de bomberos, las dependencias de la Policía Local, la Torre de los Anaya o el Ieronimus entre otros lugares. Una jornada que a estas horas de la noche concluye con un concierto local, de la banda salmantina TBMC.

Concierto de TBMC | Belén Hurtado

Los asistentes, en el parque Elio Antonio de Nebrija, han podido disfrutar de la brillante voz de estos artistas locales que han deleitado al público haciendo un repaso de los grandes himnos más reconocidos en el rock, interpretando canciones que han emocionado a algunos asistentes, reconocidas por haber marcado generaciones enteras.