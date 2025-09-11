'Todos los besos' de Siloé empiezan en la Plaza Mayor de Salamanca

Siloé ha demostrado este jueves en la Plaza Mayor de Salamanca por qué es una de las bandas con mayor proyección del panorama musical español. Ha saltado al escenario pasadas las 22:30 horas, después del concierto de Ultraligera, y ha ofrecido un espectáculo cargado de canciones con las que conectar con su entregado público.

El concierto ha comenzado de una forma muy especial, con la banda ubicada en el centro de la Plaza Mayor. El público ha abierto un círculo a su alrededor y cientos de móviles han grabado cada detalle de una primera canción que ha sido 'La Verdad', tema que da nombre a su primer álbum de 2016. La velada ha continuado con 'Sangre', interpretada en formato acústico por el vocalista, Fito Siloé. Tampoco han faltado éxitos como 'Todos los besos'.

Durante el concierto, el cantante ha interactuado con el público charro. Se ha acordado de los vecinos de Vitigudino, Ledesma o Ciudad Rodrigo y ha confesado que de adolescente viajaba a Salamanca para acudir a algún concierto. Este gesto ha estrechado aún más el vínculo con un público que ha coreado cada una de las canciones de la banda de Valladolid.