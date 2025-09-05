El bullicio y la diversión de las Ferias regresan este viernes a Salamanca: "Es una tradición que no se puede perder"

Niños saboreando algodones de azúcar, parejas a la caza de un peluche, amigos disfrutando de las atracciones... El ambiente divertido y bullicioso de las Ferias volverá este sábado al Recinto Ferial de La Aldehuela, aunque la inauguración oficial será el 7 de septiembre a partir de las 23:00 horas. El tradicional encendido del arco se completará con la actuación del artista flamenco Sergio Lucas; el pregón a cargo de Godofredo García, presidente del Banco de Alimentos; y el homenaje a la galga 'Morería de Suerte', de Rubén Lerma, con la que Salamanca ha revalidado el título en el Campeonato de España 80 años después.

Entre las novedades, destacan las incorporaciones de una pulpería gallega y de una atracción de tirachinas. Repiten 'Extazy', Happy Family' y 'La Cárcel del Joker', que "cada vez tiene más éxito entre los niños pequeños. Sorprende allá dónde va", reconoce Ángel Lerma, presidente de la Asociación Provincial de Feriantes de Salamanca (ASFERSA). También las más éxitosas año tras año, con 'El ratón vacilón' a la cabeza. La 'Uve Doble' se cae y la noria está en duda: "Ha tenido una avería".

Las Ferias se extenderán hasta el 21 de septiembre y durante las jornadas del 26, 27 y 28 en horario de 17:30 a 2:00 horas. Las cuatro, elegidas como Día del Niño, tendrán precios reducidos -de normal oscilan entre los 3'5 y 5 euros por atracción-. El 11, 15, 19 y 21, en cambio, el Recinto Ferial de La Aldehuela enmudecerá de 5:30 a 9:00 horas para que los pequeños con Trastorno del Espectra Autista (TEA) disfruten igualmente de las atracciones.

"Las Ferias han cambiado muchísimo"

Atracciones de feria (13)

Ángel Lerma pertenece a la tercera generación de una familia de feriantes. La tradición la comenzó su abuelo en 1949. En la década de los 70 compraron el primer carrusel y alrededor de los 80, incluyeron la tómbola y se hicieron con otras atracciones como el saltamontes. Su dedicación se ha recompensado con su presencia en las ferias más importantes de España: de Sevilla a Bilbao, pasando por los Sanfermines. "Me considero un feriante Champions. Es un orgullo pertenecer a este gremio", ha reconocido.

Desde que empezara en el negocio, "las Ferias han cambiado muchísimo". "Echo de menos el ambiente que había. Entrabas en un pueblo y te estaban esperando como si no hubieran visto una atracción en su vida", admite. El auge de los de parques de atracciones, entre otros factores, han desdibujado esas vivencias: "La gente tiene de todo a su alcance". Tampoco ha ayudado el hecho de que las Fiestas de Salamanca coincidan con las de Valladolid: "Nos quita mucho. Antiguamente sus feriantes venían aquí".

"Necesitamos un empujón"

Atracciones de feria (2)

El presidente de ASFERSA admite que la colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca es "excepcional" y que les "ayuda mucho", pero echa en falta un mayor impulso a las Ferias. "Necesitamos un empujón. Son unos veinte días para que la gente vaya. Antes bajaban seis veces, ahora una porque no le incentiva nada. Los críos están hartos de montar en máquinas de centros comerciales".

Una solución sería que, en paralelo a las Ferias y el circo, se organizasen otras actividades en La Aldehuela, como conciertos o espectáculos de drones. Esto permitiría atraer a más gente y bajar el precio de los tickets. "No hay niños. Si en algunas atracciones no montaran los padres no serían rentables", señala.

Las cifras de este año están por debajo de las de 2024: "He hecho un 20% menos. Hemos vuelto a números de 2018-2019. Con la pandemia todo subió muchísimo". Para revertir la situación en Salamanca, confía en que la climatología acompañe y en la lealtad de los salmantinos: "Son público de circo y Ferias. Es meritorio que baje todos los días. Es importante para nosotros".

El bingo es uno de los juegos que más atrae a los locales. "Tiene mucho éxito y se dan buenos premios. Se van a sortear una moto, la PlayStation 5 y un Iphone cada hora", afirma Ángel Lerma, que manda un mensaje a quienes aún dudan de asistir este año a las Ferias: "Se lo van a pasar bien. Son una tradición que no se puede perder. Dar una vuelta por el recinto es siempre agradable".