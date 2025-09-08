Carbayo destaca las oportunidades de crecimiento y empleo de la industrialización tecnológica de Salamanca en la ofrenda a la Virgen

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha ofrecido a la Virgen de la Vega, durante la misa mayor celebrada en la Catedral, “el buen momento que vive tu ciudad gracias a una nueva industrialización que está generando oportunidades de crecimiento y de empleo, especialmente para nuestros jóvenes talentos”. Un crecimiento unido a la “investigación, la innovación y la tecnología forman parte de nuestra vida cotidiana gracias a las universidades y centros de investigación”. Ha destacado el alcalde del trabajo de todos para lograr “grandes conquistas sociales: en la atención a las personas y familias más necesitadas, en los derechos de las personas con discapacidad, en la promoción de los derechos de la mujer o en la integración de la población inmigrante, las personas que vienen con el deseo de prosperar y de compartir su futuro con nosotros están contribuyendo al desarrollo económico de nuestra ciudad y de nuestro país”.

Misa en honor de Santa María de la Vega

Además, el alcalde ha tenido un recuerdo muy emotivo para los bomberos y todas las personas que han trabajado en la extinción de los incendios que han asolado Salamanca y provincias como Zamora y León este verano. Ha destacado el esfuerzo de todos “poniendo incluso en peligro su propia vida, hemos tenido ejemplos muy notorios este verano con ocasión de los trabajos de extinción de incendios que han asolado nuestras tierras” y ha añadido “queremos dar las gracias a todas las personas que han participado en esas labores, sea en el trabajo de campo o en su dirección, y rezar por quienes fallecieron o resultaron heridos”.

Además, ha presentado a la pregonera de este año ante la patrona de la ciudad. “Sara es salmantina de pura cepa, se formó en nuestra Universidad ocho veces centenaria, se marchó a Nueva York para trabajar en el prestigioso hospital Monte Sinaí y ahora ha regresado para hacer realidad su sueño en la ciudad que la vio nacer. Pionera en el uso de virus para erradicar tumores, sus investigaciones están sirviendo para albergar grandes esperanzas a los pacientes de cáncer, esa enfermedad cruel que sigue cobrándose cada año la vida de miles de personas”.