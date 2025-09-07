El cielo de Salamanca se convierte en un lienzo pintado de mil colores y formas fugaces

El esperado espectáculo pirotécnico 'Vulcanalia' ha puesto la nota de luz al inicio de las Ferias y Fiestas de Salamanca. El cielo se ha convertido en un lienzo, pintado de mil colores y formas fugaces que han dejado sin aliento a miles de salmantinos y visitantes.

A partir de las las 22:00 horas, el entorno del Puente Romano se ha transformado en el escenario de esta danza de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Vulcano. Durante 16 minutos, el aire se ha llenado del eco de cada estallido, mientras el Tormes reflejaba este mágico show que constituye uno de los platos fuertes de las Ferias y Fiestas de Salamanca.

La noche festiva continuará con el concierto de Siempre Así en la Plaza Mayor y el encendido del Recinto Ferial de La Aldehuela, que estará precedido por la actuación del artista flamenco Sergio Lucas.