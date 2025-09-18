¿Qué competiciones deportivas quedan en Salamanca por las Ferias y Fiestas de Salamanca?

Salamanca ha vivido un gran mes de septiembre en cuanto a deporte se refiere. Desde el 5 de septiembre de este 2025 se han sucedido diferentes campeonatos como la Vuelta Ciclista España, el XXIII Torneo de Fútbol Salamanca Virgen de la Vega, las jornadas de promoción de rugby, el campeonato regional de Acuatlón, la Milla Urbana Salamanca 2025 o el campeonato de petanca libre y por equipos.

De cara a los dos últimos fines de semana del mes, aún quedan algunas citas que los salmantinos y salmantina no se pueden perder, deportes para todas las edades y que se pueden disfrutar en familia o en compañía de amigos y conocidos.

El pasado 11 de septiembre comenzaba el torneo de Esgrima Gran Capitán, en una primera fase que ha tenido que esperar 10 días para continuar. en el Lazarillo de Tormes y en la Plaza de Anaya , el Club de Esgrima Gran Capitán organiza los próximos 20 y 21 este evento, en el que esperan que la gente asista para disfrutar de un deporte que, a pesar de tener milenios de existencia, aún quedan personas que no lo han podido ver en directo.

Del 19 al 21 de septiembre, también destaca el Trofeo de Culturismo Ciudad de Salamanca que se celebrará en el Palacio de Congresos y donde decenas de deportistas de élite expondrán sus músculos en las diferentes categorías. Además, los amantes del gimnasio podrán ver en primera plana los resultados de años de trabajo.

Del 19 al 21 tendrá lugar la Vuelta Ciclista a Salamanca 2025, donde el día 21 de septiembre pasará la contrarreloj por las calle de Salamanca, situando a la capital del Tormes como referencia en un deporte tan amado por los habitantes de la provincia charra.

Para finalizar, el 28 de septiembre tendrá lugar la IX Regata Campeonato Regional de Edad de Castilla y León. donde la Federación de Piragüismo, en torno al río Tormes, promete mucha competición con un marco incomparable, con la misma Catedral de Salamanca visualizando atentamente quién será el ganador.