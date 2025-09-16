Los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca baten "récord de asistencia" con solo dos llenos

La concejala de Festejos, Carmen Seguín, ha realizado un balance positivo de las Ferias y Fiestas 2025. Los conciertos programados en la Plaza Mayor de Salamanca constituyen, una vez más, la actividad con más afluencia de público: 192.000, 5.000 más que en 2024. "Hemos vuelto a batir récord de asistencia", ha destacado.

Las actuaciones más exitosas han sido las de Europe y Medina Azahara, las dos únicas que han obligado a cortar el acceso al ágora salmantina frente a las cuatro de 2024 (Camela, Abraham Matro, Omar Montes y Bonnie Tyler). "Sin embargo, en todos los conciertos el aforo estuvo completo. Que no se cierre la Plaza Mayor no quiere decir que no se llene", ha señalado la concelaja de Festejos. Siloé fue el tercer grupo con más afluencia, seguido de Siempre Así, Ultraligera y Antonio José. "A pesar del susto por la cancelación de última hora, Rosario tuvo muy buen relevo con muy buena aceptación", ha añadido.

Concierto de Europe en la Plaza Mayor | Belén Hurtado

El concierto de Europe, además, ha sido el más internacional. Unas 4.000 personas han viajado a Salamanca desde fuera de España para disfrutar de la música de la banda sueca. Ante las quejas de los salmantinos que no han podido acceder a la Plaza Mayor, preguntamos a la concejala si desde el Ayuntamiento se plantean priorizar al público local en citas similares: "Sería muy complicado y probablemente inconstitucional". Una opción legal sería cobrar una entrada y entregar invitaciones a gente empadronada.

Respecto a otras actividades musicales, la orquesta La Fórmula reunió a más de 16.000 personas en la plaza de la Concordia, 4.000 más que Anaconda en 2024. 6.600 asistentes han disfrutado de los grupos salmantinos Nessa, TBMC, The third rule, Diego Jiménez y Ruido de fondo en el parque Elio Antonio de Nebrija y 6.200, de los conciertos de la Banda Municipal de Música celebrados en la Plaza Mayor, La Alamedilla y en los barrios de Pizarrales y Garrido.

Las tradiciones, el alma de las Fiestas

XXXV Ofrenda Floral en Honor de Santa María de la Vega | Belén Hurtado

La población salmantina y los turistas siguen apostando por las tradiciones de las Ferias y Fiestas. La Ofrenda Floral a la Virgen de la Vega congregó a 8.500 asistentes; los pasacalles de charangas y cabezudos, a 24.000; el Día del Tamborilero, a 2.000; mientras que los dos pases de los fuegos artificiales fueron seguidos por 72.000 personas en el entorno del Puente Romano.

El pregón de Sara Castaño reunió a 5.000 personas en la Plaza Mayor de Salamanca; 7.200 disfrutaron de las nueve actuaciones de la XIX edición del Festival de Artes de Calle en el Patio Chico; 1.200 moteros participaron en la Custom Biker Day; 120.000 paseantes han avanzado entre los puestos del Mercado de las 3 culturas; y la jornada de puertas abiertas sumó un total de 17.868 visitantes.