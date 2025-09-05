Las ferias contarán este año con más días inclusivos para personas con autismo

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Salamanca (Asfersa), ha acordado ampliar este año los días en los que el recinto de atracciones de La Aldehuela funcionará sin música y con un nivel de ruido reducido. Esta medida está pensada para que las personas con trastornos del espectro autista (TEA) o con hipersensibilidad sensorial puedan disfrutar de las atracciones en un entorno más accesible.

Las tardes inclusivas serán los días 11, 15, 19 y 21 de septiembre, en horario de 17:30 a 21:00 horas, aumentando así el número de jornadas respecto a años anteriores. Esta iniciativa responde a las solicitudes realizadas al Ayuntamiento por familiares de niños con autismo.

Además, los agentes de la Policía Local de Salamanca han recibido formación específica para saber cómo actuar ante posibles crisis de conducta en personas con TEA. Estos conocimientos no solo se aplicarán durante estos días especiales, sino también en el trabajo diario de los agentes, facilitando una comunicación más adecuada con personas del espectro autista y contribuyendo a una ciudad más segura e inclusiva.